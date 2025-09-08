Deadpool, fu Ryan Reynolds l'autore del leak del 2014: "Ho barato un po', sapevo che alla gente sarebbe interessato"

News Cinema

Dopo oltre dieci anni, Ryan Reynolds ha finalmente ammesso di essere stato lui a diffondere online nel 2014 il test segreto di Deadpool realizzato due anni prima: lo studio non voleva saperne, e a mali estremi... Inutile dirlo: non si pente affatto!

Sì, era stato lui. A distanza di oltre dieci anni, Ryan Reynolds ha finalmente ammesso quello che si era già abbondantemente insinuato: il leak del video test di Deadpool fu opera sua. Non accettava che quel test, realizzato dal Tim Miller che avrebbe poi diretto il primo film della saga, venisse affossato dalla fu-20th Century Fox, che non credeva nel progetto. La rete si entusiasmò e lo studio dovette tornare sui suoi passi a stretto giro. Chiacchierando con Entertainment Weekly al Toronto Film Festival, Ryan ha gettato la maschera: fu una mossa poco professionale, ma sarebbe comico dire che se ne sia pentito!





Ryan Reynolds e il video del test di Deadpool: "Uno stronzo l'ha caricato online, quel tizio ce l'ho davanti quando mi lavo i denti"

Nel 2012 il regista Tim Miller e Ryan Reynolds realizzarono un video test di quasi 2 minuti, per un film basato su Deadpool così come doveva essere, fedele al fumetto. L'allora studio 20th Century Fox (confluito nel 2019 nella Disney dopo l'acquisizione) non ci credeva. È una storia comune a molti progetti: si crea un "proof of concept", una prova pratica su strada dell'impostazione alla quale si pensa, la si sottopone a chi deve approvarla per un lungometraggio completo... e magari le cose non vanno per il verso giusto. La Fox non era interessata... e Ryan Reynolds era disperato, non ci stava. Sapeva che se quell'approccio fosse stato sottoposto al grande pubblico, spettatori e spettatrici medie, diversi dagli executive, avrebbero capito. Allora due anni dopo, nel 2014, fece una mossa scorretta di quelle che farebbero piacere al suo Wade Wilson: diffuse online anonimamente il video test, senza autorizzazione! Oggi lo ammette:

Sì, ho barato un po', ma sentivo di essere davanti a qualcosa che al pubblico poteva interessare. E sono contentissimo di aver ascoltato quell'istinto, di aver fatto una cosa che non si fa, in quel momento. Avevo girato riprese di prova per un paio d'anni, ma lo studio non voleva averci nulla a che fare. Deadpool è un personaggio marginale, la gente non sapeva davvero chi fosse, ma io lo adoravo. Ne ero ossessionato, mi piaceva troppo che sapesse di trovarsi in un fumetto. Era un po' meta, un po' nuovo. Ma quelle riprese esistevano, erano la prova concreta che poteva funzionare. E non ci volevano far nulla. Diciamo che uno stronzo le ha caricate online e, beh, quello lì lo guardo sempre ogni mattina quando mi lavo i denti. E gli dico: "Bello, ma che hai fatto? La legge potrebbe punirti!" Ma l'internet costrinse lo studio a dire: "Faremo questo film". 24 ore dopo, avevano approvato il film.