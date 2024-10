Deadpool & Wolverine, una data per lo streaming su Disney+ e per le edizioni fisiche digitali

News Cinema

C'è una data per la disponibilità di Deadpool & Wolverine in streaming su Disney+, ma sono in arrivo anche diverse versioni fisiche in Ultra HD 4K e Blu-ray del cinecomic Marvel con Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

C'è una data per la disponibilità in streaming su Disney+ di Deadpool & Wolverine con Ryan Reynolds e Hugh Jackman: dal mese di novembre ospiterà il cinecomic sfrontato diretto da Shawn Levy, il primo in cui Wade Wilson agisce nel contesto del Marvel Cinematic Universe della Disney, dopo la chiusura della Fox che ospitò le sue due prime avventure vietate ai minori e scorrette. Il film è comunque in dirittura d'arrivo anche in versione fisica, in Blu-ray e 4K. Esaminiamo tutte le date. Leggi anche Deadpool & Wolverine, la verità sul cameo scartato di She-Hulk? Tatiana Maslany ci ride su: "Farò causa alla Disney"

Deadpool & Wolverine dal 12 novembre su Disney+, in Blu-ray e 4K poco prima

Costato sui 200 milioni di dollari escluso il marketing (fonte Variety), Deadpool & Wolverine ha fruttato al boxoffice ai Marvel Studios / Disney ben 1.337.500.000 dollari (fonte Boxofficemojo), diventando il più remunerativo film vietato ai minori negli USA (e in molti altri paesi), scalzando dalla vetta il primo Joker. Dal 12 novembre il film sarà disponibile su Disney+, a far compagnia al resto del Marvel Cinematic Universe e anche a tutti i film con gli X-Men prodotti dalla Fox, originale culla del personaggio interpretato da Ryan Reynolds, prima che la major fosse acquisita dalla Disney.

Se invece siete collezionisti e vi interessa incorniciarvi un'edizione fisica per guardarvi negli occhi almeno col Wolverine di Hugh Jackman, dal 6 novembre Eagle Pictures, ormai depositaria dei dischi casalinghi per conto Disney, offrirà il film in Blu-ray, Ultra HD 4K (con Blu-ray) e dvd, ma anche in due edizioni Steelbook 4K. Non mancheranno gli usuali contenuti extra, come le immancabili scene tagliate, che potrebbero rivelarsi interessanti, tenendo presente le facoltà di improvvisazione di Reynolds... Vi lasciamo alla sinossi ufficiale "red band" del film, solo perché ci diverte tradurla.

I Marvel Studios presentano il loro più significativo errore, Deadpool & Wolverine. Uno svogliato Wade Wilson si trascina nella vita civile. I suoi giorni nei panni del mercenario moralmente flessibile Deadpool sono alle sue spalle. Quando l'esistenza del suo mondo è minacciata, Wade deve controvoglia rimettersi la tuta, con un ancor più riluttante, riluttantissimo, riluttanterrimo? Deve convincere un riluttante Wolverine a - ma che cazzo, le sinossi sono una tale stronzata!