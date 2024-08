Deadpool & Wolverine sempre primo al boxoffice italiano nel weekend, nel mondo ha Joker nel mirino

News Cinema

Scontato che al botteghino italiano del weekend sia ancora Deadpool & Wolverine a dettare legge. Nel mondo il cinecomic di Ryan Reynolds ha già superato di quasi 100 milioni i precedenti Deadpool... e ora guarda a un record ancora più prestigioso...

Deadpool & Wolverine non ha difficoltà a dominare il boxoffice italiano del weekend: collezionando altri 2.625.000 euro, raggiunge il totale di 12.095.000, secondo migliore risultato dell'anno solare. Interessante controllare cosa stia succedendo nel resto del mondo per il cinecomic che ha portato il Wade Wilson di Ryan Reynolds nel Marvel Cinematic Universe (ma omaggiando gli X-Men della fu-Fox). Con 395 milioni di dollari toccati negli USA e 824.100.000 nel mondo, ha già superato gli esiti di Deadpool e Deadpool 2 nel 2016 e nel 2018 (fonte Boxoffice Pro): oltretutto, nessuno dei film dedicati agli X-Men aveva mai toccato cifre del genere, anche se il personaggio in questione viaggia in una corsia preferenziale, un po' particolare. Siamo appena alla seconda settimana, per cui a questo punto nel mirino del supereroe sboccato e chiacchierone c'è il Joker di Joaquin Phoenix: il suo 1.064.085.200 di dollari è la cifra da toccare e superare per diventare il film vietato dal più alto incasso (inflazione permettendo).