Deadpool & Wolverine, come fa Hugh Jackman ad essere così veloce e sicuro nelle scene di combattimento

Ryan Reynolds ha elogiato il talento di Hugh Jackman riferendosi soprattutto alle sue scene di combattimento, mostrare anche in Deadpool & Wolverine: ma qual è il suo segreto?

Hugh Jackman riporterà Wolverine al cinema. Il merito è di Ryan Reynolds e della proposta avanzatagli per un film diventato poi ufficialmente Deadpool & Wolverine, l’unico film Marvel atteso al cinema nel corso del 2024 e che introdurrà ufficialmente entrambi i personaggi nel Marvel Ciematic Universe. Sono trascorsi 24 anni dalla prima volta che Hugh Jackman ha interpretato Wolverine sul grande schermo, ma nel prossimo film dimostrerà di non aver perso il suo tocco. È anche vero che in Deadpool & Wolverine, il personaggio degli X-Men introdotto non è quello conosciuto in Logan, ma una sua Variante. Impegnato già nel tour promozionale, Hugh Jackman ha raccontato a People qual è il segreto per rendere al meglio le scene da combattimento.



Deadpool & Wolverine: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano di Deadpool 3 - HD

Deadpool & Wolverine, Hugh Jackman rivela il segreto per le scene di combattimento infallibili

Ryan Reynolds non ha paura di estendere di complimenti nei confronti della sua co-star. Ai microfoni di People, infatti, ha elogiato le scene di combattimento di Hugh Jackman evidenziando soprattutto la sua velocità, sicurezza e precisione. Aspetti che l’hanno colpito nel profondo, così il collega ha spiegato qual è il segreto per realizzare al meglio le sue scene d’azione dopo aver trascorso tanti anni nel mondo degli X-Men. A detta di Ryan Reynolds, il merito va anche alle sue doti di canto e ballo.

Ryan Reynolds: Era la prima volta che vedevo quanto sia inestimabile - e spero che qualche giovane attore prenda appunti quando dico questo - quanto sia inestimabile un background nel canto e nella danza quando si gira un film d'azione. Colpisci i tuoi obiettivi in quelle scene di combattimento con una velocità e una sicurezza che non ho mai visto. Non mi importa se hai 25, 35, 45 anni. Non potevo credere a quello che ho visto.



Hugh Jackman: Brian Smrz...è stata la prima persona a dirmelo; ha detto: "Ogni volta che assumo uno stuntman o un nuovo arrivo suggerisco sempre di seguire lezioni di ballo. C’è un mix di relax e forza di cui hai bisogno. È di base una coreografia. Quindi, per prendere un pugno, devi approcciarti con relax e non foga. È vero.