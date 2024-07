Deadpool & Wolverine, Channing Tatum sulla sua partecipazione: "Ti voglio bene, Ryan!"

News Cinema

Per anni Channing Tatum aveva cercato di interpretare Gambit per la Fox, in accordo con la Marvel, ma il film sempre rimandato alla fine saltò definitivamente. I fan adesso hanno potuto vedere a sorpresa il supereroe in Deadpool & Wolverine. E lui ringrazia con tutto il cuore Ryan Reynolds per il pensiero.

Se avete visto Deadpool & Wolverine e non siete proprio dei fan accaniti Marvel (nel qual caso forse il film non è per voi), qualcosa potrebbe avervi spiazzato: ci sono molti cammei, ma il personaggio di Channing Tatum, Gambit, quando l'avete visto prima al cinema? Risposta rapida: non l'avete mai visto, perché per quasi dieci anni Tatum aveva cercato di farsi approvare il film dalla Fox, prima ancora che fosse acquisita dalla Disney nel 2019. Aveva gettato la spugna per sempre, ma Ryan Reynolds gli ha voluto dare quello che gli era stato negato... Leggi anche Gambit, che fine ha fatto il film Marvel scomparso? Lo racconta Channing Tatum

Gambit in Deadpool & Wolverine è stato un regalo di Ryan Reynolds, parola di Channing Tatum

Già nel 2022 Channing Tatum aveva confidato a Variety che rinunciare per sempre al film sul supereroe Gambit gli aveva fatto male. Avrebbe voluto dirigerlo di persona col suo socio Reid Carolin (insieme hanno diretto Io e Lulù), con un tono che però ai dirigenti Fox non era gradito: nonostante quindi Gambit fosse stato annunciato al San Diego Comic-Con nel 2015, non se ne fece più nulla, con grande delusione di Tatum. A sorpresa però il suo Gambit è apparso tra i "supereroi dimenticati" di Deadpool & Wolverine, in una delle trovate più metalinguistiche di un film che è già intriso di ammiccamenti ai fan che la sanno più lunga. Stando a quello che ha scritto Tatum su Instagram, se il suo Gambit è affiorato almeno per quei pochi minuti, si deve tutto alla pura generosità di Reynolds...

Ero nel pubblico quando Ryan mostrò al mondo le prime immagini di Deadpool 1 e ricordo che corsi nel backstage subito dopo, lo trovai e lo abbracciai: "Porca puttana amico, ce l'hai fatta! È perfetto!" All'epoca non lo conoscevo per niente, si può dire. Ma da allora posso affermare che non ci sia stato praticamente nessuno nell'ambiente che abbia fatto il tifo per me più di Ryan. Pensavo di avere perso Gambit per sempre. Ma ha combattuto per me e Gambit. Forse gli sarò debitore a vita. Perché non sono sicuro che potrò mai fare in futuro qualcosa che per me sia all'altezza di questa. Ti voglio bene, amico mio. E voglio bene pure a Shawn Levy [il regista, ndr], davvero un creativo brillante, da ogni punto di vista. Tutte le cose accadono per una ragione. Sono troppo riconoscente per trovarmi in questo film, che a mio parere è un capolavoro. Pura gioia spaccaculi. In sala stavo letteralmente gridando. "E andiamo, cazzo!"