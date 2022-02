Gambit, che fine ha fatto il film Marvel scomparso? Lo racconta Channing Tatum

News Cinema

Channing Tatum ha raccontato con una certa amarezza perché il progetto di un film sul mutante supereroe Gambit non sia mai decollato. Cos'è successo? Era quasi fatta...

Vi ricordate del progetto di Gambit, un film dedicato al supereroe Marvel che doveva essere interpretato da Channing Tatum per la Fox? Il film non è mai partito, per vicissutidini produttive varie, tra cui il passaggio della Fox alla Disney. Tatum ha ora però raccontato a Variety cosa effettivamente sia successo e perché il suo sogno di portare sullo schermo il personaggio non si sia mai avverato.

Channing Tatum: "Quando Gambit è naufragato, ero traumatizzato"

Il Gambit con Channing Tatum è stato ufficialmente cancellato nel maggio 2019, quando la Disney ha rivisto i progetti in sospeso della 20th Century Fox acquisita poco prima, con l'idea di prendere un controllo più ampio sui marchi Marvel e inserirli nel Marvel Cinematic Universe. A quel punto Tatum aveva però lavorato alacremente sul lungometraggio per cinque anni. Bisognava rettificare la prima apparizione del mutante supereroe creato da Chris Claremont e Jim Lee nel 1990, nel criticato X-Men Le Origini: Wolverine del 2009, dove fu interpretato da Taylor Kitsch.

Questo nuovo lungometraggio doveva essere del tutto diverso, Tatum aveva pensato a un approccio scherzoso alla Deadpool: "Allo studio lo definivano 'appariscente' nella sua descrizione. Io non ero d'accordo, era semplicemente il più figo di tutti. Riusciva a fare di tutto. La maggior parte dei supereroi ha costumi utili. Batman ha la sua cinta. Gambit no, indossa costumi di tendenza solo perché ama la moda!" Ma cos'è successo?

La Fox proprio non voleva che lo dirigessimo noi [lui e il suo socio Reid Carolin, che hanno di recente firmato insieme Dog]. A loro andava bene chiunque meno che noi, in pratica, perché non avevamo mai diretto niente fino a quel momento. [...]

Una volta che Gambit è naufragato, sono rimasto traumatizzato. Ho smesso di seguire la Marvel. Non sono proprio riuscito a vedere un film di quelli. Amavo il personaggio. È troppo triste. È stato come perdere un amico, perché ero veramente prontissimo a interpretarlo.

Probabilmente, se il progetto di Gambit fosse stato avviato dalla Fox in modo deciso prima dell'acquisizione Disney, quest'ultima non avrebbe chiuso la pratica: ora Kevin Feige ai Marvel Studios ha già una bella gatta da pelare, perché deve capire come garantire a Ryan Reynolds il suo Deadpool 3 nel Marvel Cinematic Universe ufficiale. Qui in basso trovate un link a una notizia dove raccontammo il tentativo di Tatum di ottenere anche la regia del film. Vedremo ad aprile Channing in The Lost City, al fianco di Sandra Bullock.