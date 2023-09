Deadpool 3 terrà conto dell'eredità Fox nel Marvel Cinematic Universe, parola del regista

News Cinema

Shawn Levy ha confermato che in Deadpool 3 non verrà ignorata l'eredità dei cinecomic Fox, adesso che Wolverine e Deadpool entrano nel Marvel Cinematic Universe. Per ora nessuna tabula rasa, anzi: continuità.

Da quando è stato annunciato Deadpool 3 con Ryan Gosling e un ritrovato Wolverine alias Hugh Jackman, una parte dei fan è preoccupata dal fattore Disney: la saga si sta spostando dalla fu-Fox al Marvel Cinematic Universe e, anche se è stato già garantito che il film sarà vietato ai minori come i precedenti, c'è chi teme una negazione dei trascorsi narrativi. Paura legittima, ma il regista Shawn Levy ha garantito a Total Film che, per quanto lo riguarda, questo per ora non è vero. Anzi. Leggi anche Deadpool 3, previsti 12 cameo Marvel nel film con Ryan Reynolds: l'indiscrezione

Shawn Levy su Deadpool 3: "Non faremo finta che l'eredità Fox non esista"

Shawn Levy, sodale di Ryan Reynolds in Free Guy e The Adam Project, come sappiamo è al timone del prossimo Deadpool 3 (in sala dal maggio 2024), che vede anche la partecipazione di un Wolverine / Hugh Jackman pre-Logan. Non è stato sicuramente semplice trasferire questa saga di cinecomic vietata ai minori, nata in origine per la defunta 20th Century Fox, nella famiglia Disney. Sia Levy sia Reynolds però hanno tenuto a sottolineare quanto si siano battuti per ottenere le stesse condizioni creative e produttive. Mentre il set è fermo a causa degli scioperi, nonostante si vociferi di un effettivo reboot di X-Men (e inevitabilmente dei Fantastici Quattro, visti i precedenti sfortunati tentativi di adattamento), Levy è tornato su queste rassicurazioni. Secondo le sue parole, preoccuparsi per la "tabula rasa" è prematuro, perché Deadpool 3 non presenta rischi in questo senso.

Deadpool e Wolverine sono personaggi iconici Marvel. Più specificamente, personaggi iconici della Marvel dell'era Fox. Non faremo finta, non diremo: "Oh, uno schiocco di dita e all'improvviso quell'eredità Fox non esiste più", perché ha costruito molto di quello che ora riconosciamo come il Marvel Cinematic Universe. [...] La Fox ha anche costruito la carriera di Ryan, di Hugh e la mia. C'è parecchia storia da quelle parti, e c'è tanta storia Marvel alla Fox. E certamente fa parte della nostra narrazione.