David Yates, regista di 4 Harry Potter e 3 Animali Fantastici, riceve il Raindance Icon Award

Il regista inglese David Yates, a cui dobbiamo gli ultimi quattro film di Harry Potter e Animali Fantastici e dove trovarli e relativi sequel, si è aggiudicato il riconoscimento Raindance Icon Award.

David Yates, che ha raccontato l'universo di Harry Potter in diversi film, riceverà il Raindance Icon Award, riconoscimento assegnato dal Raindance Film Festival, un festival cinematografico indipendente che opera nelle principali città del mondo e della cui giuria il regista ha fatto parte nel 2019. Ha inoltre studiato alla Raindance Film School e quindi in un certo senso è di casa. Prima di lui hanno ricevuto il premio Vanessa Redgrave, Jonathan Pryce, Gemma Arterton, Michael Caine, Sally Hawkins, Jude Law, Olivia Colman, Terry Gilliam, Guy Ritchie e Ken Loach. Il Raindance Icon Award verrà consegnato a Yates il 25 ottobre, durante la trentesima edizione del Festival.

La gioia di David Yates e i suoi film da J.K. Rowling

A commento del Raindance Icon Award, David Yates ha detto che il Raindance Festival è stato per lui e per molti un importante punto di riferimento per più di tre decenni e che ha contribuito all’affermazione di molti sceneggiatori, produttori e registi. Il fondatore del festival, tale Elliot Grove, ha contribuito all’istruzione di molti artisti, fra cui lo stesso David Yates, che a sua volta sostiene registi e sceneggiatori alle prime armi attraverso borse di studio.

Il Raindance Icon Award non è il primo premio destinato a David Yates, che negli anni si è aggiudicato un BAFTA per la sua prima miniserie targata BBC The way we live now e il Directors Guild of Great Britain Award per la miniserie State of Play. Un altro BAFTA è arrivato grazie al film tv Sex Traffic.

Tornando ad Harry Potter, David Yates ha diretto gli ultimi 4 film della saga: Harry Potter e l'Ordine della Fenice, Harry Potter e Il Principe Mezzosangue, Harry Potter e i Doni della Morte - parte 1 ed Harry Potter e i Doni della Morte - parte 2. Sua anche la saga prequel del franchise con protagonista Radcliffe, e quindi Animali Fantastici e dove trovarli, Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald, Animali Fantastici - I Segreti di Silente. Fra le due saghe, Yates ha firmato la regia di The Legend of Tarzan, con protagonista Alexander Skarsgård.