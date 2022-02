David Lynch attore per Steven Spielberg in The Fabelmans

News Cinema

Nel fine settimana Variety ha diffuso per primo la notizia che David Lynch avrà un ruolo nel nuovo film di Steven Spielberg, l'autobiografico The Fabelmans. Un annuncio curioso visto che, per quanto Lynch si sia prodotto più volte in veste di attore, è la prima volta che lo fa diretto da un collega tanto prestigioso.

Lynch per Spielberg

Purtroppo non si sa ancora quale sarà il ruolo che David Lynch interpreterà in The Fabelmans, non sappiamo quindi se si tratterà del classico cameo role o di una parte più consistente. Il film di Spielberg è già in post-produzione (è nota la velocità del regista sul set) per cui è più che probabile che Lynch abbia già interpretato il suo personaggio. The Fabelmans uscirà nel novembre di quest'anno, nel periodo di Thanksgiving. Si tratta di un film descritto come "semiautobiografico", che prende spunto dall'infanzia del regista in Arizona, con Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, la giovanissima rivelazione di C'era una volta... a Hollywood Julia Butters, l'esordiente Gabriel LaBelle nel ruolo ispirato a Spielberg, il veterano Judd Hirsch, Sam Rechner, Oakes Fegley, Chloe East, Jeannie Berlin, Robin Bartlett, Jonathan Hadary e Isabelle Kusman.

David Lynch, dicevamo, di tanto in tanto si diletta a recitare: lo abbiamo ovviamente tutti visti e apprezzato nel ruolo dell'agente dell'FBI dall'udito poco fine Gordon Cole, nel suo Twin Peaks, nel 1988 è apparso nel film Zelly e io accanto alla compagna di allora, Isabella Rossellini, poi nella serie Louie, nel film Lucky (nella foto), e ha prestato la sua caratteristica voce a Gus in The Cleveland Show e ne I Griffin. Stando a quanto riporta IMDB sarà anche in A Fall rrom Grace, film co-sceneggiato dalla figlia Jennifer Lynch, attualmente in pre-produzione. Ma vederlo in un film di Steven Spielberg per tutti noi fan del suo lavoro non ha prezzo