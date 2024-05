David Lynch annuncia "qualcosa" con un criptico videomessaggio

News Cinema

David Lynch ha registrato un breve video per X, annunciando "qualcosa" in arrivo da lui per il 5 giugno. Di cosa si tratterà? Nuovi progetti? Un corto autoprodotto?

David Lynch ci manca da troppo tempo, perciò ogni sua dichiarazione, intervista o annuncio non può che farci piacere: d'altronde, ci bastavano anche i suoi bollettini meteo. Il geniale regista ha usato ancora una volta i social, in questo caso X, per un breve annuncio video: qualcosa accadrà il 5 giugno, ma di cosa potrebbe trattarsi? Ci accontenteremmo di un cortometraggio.





David Lynch, "qualcosa da vedere e da ascoltare"

"Signore e signori, qualcosa da vedere e ascoltare arriverà per voi, e giungerà il 5 giugno": queste le parole pronunciate da David Lynch, con il suo peculiare uso dei tempi e delle pause, che ha contribuito a renderlo una personalità iconica, al di là dei suoi lavori (che sarebbero bastati). Negli ultimi quattro anni Lynch ci ha regalato solo i suoi video sul canale YT David Lynch Theatre, nei cicli "Weather Report", "Today's number" e "What Is David Working on Today?", rispettivamente bollettini meteo, estrazioni di numeri fortunati e racconti di fai-da-te, oltre a svariati cortometraggi. Se escludiamo la sua partecipazione come attore, nei panni di John Ford, a The Fablemans di Steven Spielberg, l'ultimo lavoro non amatoriale di Lynch è stata la monumentale terza stagione di Twin Peaks del 2017, dopo la quale avrebbe dovuto lavorare su una serie per Netflix, Unrecorded Nights, poi cancellata. Ultimamente il regista ha dichiarato che una sua sceneggiatura per un film di animazione, scritta con Caroline Thompson, "Snootworld", era stata rifiutata proprio dal colosso dello streaming. A questo punto i fan di David non possono che fantasticare da qui al 5 giugno, ricordando però che crearsi aspettative per David ha senso solo se siamo pronti a una loro creativa demolizione (anzi, la pretendiamo). Leggi anche Velluto Blu, David Lynch umiliò Isabella Rossellini? Lei non è d'accordo: "Ero un'adulta, accettai quel ruolo"