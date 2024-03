Velluto Blu, David Lynch umiliò Isabella Rossellini? Lei non è d'accordo: "Ero un'adulta, accettai quel ruolo"

News Cinema

Il famoso critico Roger Ebert all'epoca attaccò Velluto blu, giudicando il ruolo di Isabella Rossellini umiliante. Alla luce della rinnovata attenzione per la rappresentazione nella donna del cinema, aveva ragione? Isabella Rossellini non è d'accordo, difende sé stessa e Lynch.

Velluto Blu nel 1986 fu attaccato dal celebre critico americano Roger Ebert, che accusò David Lynch di aver trascinato Isabella Rossellini in un'umiliazione fisica ingiustificata da un film di scarsa importanza. Indiewire, intervistando oggi Isabella Rossellini, le ha chiesto un parere su quella considerazione, alla luce di un'attenzione diversa alla rappresentazione della donna nel cinema e nei media. Ma Isabella difende il ruolo: non solo la propria scelta "da adulta", ma anche Lynch. Leggi anche 30 anni di Velluto Blu, misterioso e onirico capolavoro

Isabella Rossellini: "Ero un'adulta, sapevo che sarebbe stato controverso"

Isabella Rossellini non ha molta voglia di adeguarsi agli estremismi del politicamente corretto in voga a Hollywood, né ha voglia di parlar male di quello che giudica uno dei suoi film migliori, Velluto Blu di David Lynch, film che nel cast vedeva anche Kyle MacLachlan, Dennis Hopper e Laura Dern. Viene incalzata sulle parole dure del compianto Roger Ebert (per la cronaca, personalità rispettabilissima del settore: tutti possono sbagliare) e confessa di essere rimasta stupita: "Ero un'adulta, avevo tipo 31 o 32 anni. Scelsi io d'interpretare il personaggio." Rossellini prosegue spiegando come preparò il ruolo con Lynch, confrontandosi apertamente con lui sulla personalità di Dorothy, sull'idea che soffrisse della sindrome di Stoccolma. Chiese anche a David un giorno intero di prove con lui, per essere sicura che fosse d'accordo. E andò tutto bene. Isabella, che ebbe una relazione con David Lynch terminata all'inizio dei Novanta, prosegue:

Non capisco la rigidità dell'idea secondo cui, se fai un film su una donna, ci dev'essere una donna come regista. Prima di tutto, Velluto Blu parla anche di uomini, allora chi lo dovrebbe fare il film? Se fai un film sugli alieni, bisogna chiamare un alieno a dirigerlo? Non ha senso. [...] Io sono felice che Velluto Blu sia stato diretto da David Lynch. È uno dei suoi film migliori. È un grandissimo autore. Credo che il mio personaggio fosse la prima rappresentazione di una donna abusata, ma che si camuffava dietro la maschera che le chiedevano di indossare, mostrandosi sexy, bellissima, poi canta... Obbedisce agli ordini, ed è pure vittimizzata. Quella è la complessità di Velluto Blu, ma anche il grandioso talento di David Lynch. Secondo me fece un film fantastico. Io amo Velluto Blu.