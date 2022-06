David Cronenberg vorrebbe Robert Pattinson e Kristen Stewart insieme in un suo film

News Cinema

David Cronenberg ama sia la recitazione di Kristen Stewart che il talento di Robert Pattinson e non disdegna l'idea di dirigerli nello stesso film, che però non sarà il prossimo che girerà.

Dopo averla diretta in Crimes of the Future, in concorso al 75° Festival di Cannes, David Cronenberg vorrebbe nuovamente lavorare con Kristen Stewart, che negli ultimi anni ha fatto un percorso molto interessante, è stata candidata all'Oscar per la sua performance in Spencer ed è intenzionata a firmare il suo primo film da regista.

C’è un altro attore con cui il filmmaker canadese vorrebbe tornare su un set, e cioè Robert Pattinson, protagonista di quel Cosmopolis tratto dall'omonimo libro di Don De Lillo. Ma non finisce qui, perché Cronenberg desidera riunire Pattinson e la Stewart in un film. Ne siamo consapevoli: siete rimasti a bocca aperta almeno quanto noi, soprattutto perché i due attori hanno condiviso la Twilight Saga e hanno anche avuto una relazione sentimentale.

Il curioso progetto di David Cronenberg con la coppia Stewart/Pattinson

Dovete sapere che è stato Robert Pattinson a presentare, tempo fa, Kristen Stewart a David Cronenberg. Quando quest'ultimo è tornato dietro alla macchina da presa dopo 8 anni (Maps to the Stars era del 2014), si è ricordato dell'attrice e l'ha chiamata. Ma lasciamo che a parlare sia lo stesso Cronenberg, che ha accennato al bizzarro progetto e all'improbabile accoppiata in un'intervista rilasciata a World of Reel:

In realtà è stato Robert a presentarmi Kristen. Entrambi, separatamente, hanno fatto un bellissimo percorso attoriale, recitando con successo in diversi film d’autore. Kristen ed io siamo stati benissimo, e lo stesso posso dire di Robert, e quindi mi trovo a pensare che sarebbe fantastico averli nello stesso film. Non voglio pensarci adesso perché non sarà il mio prossimo film, e comunque potrebbe essere problematico, perché magari i fan si aspettano un certo tipo di relazione fra i due, e ciò impedirebbe di inventare personaggi nuovi per loro. Quindi ho la sensazione che sarebbe difficoltoso, ed è la ragione per cui al momento il film è solo un'idea.

Come vedete, Cronenberg ha le nostre e vostre stesse riserve e preoccupazioni. Al momento, comunque, ha altro di cui occuparsi, per esempio il suo prossimo film The Shroud, nel quale Vincent Cassel fa la parte di un uomo d'affari che costruisce un congegno per parlare con i morti. Il regista si metterà al lavoro nel mese di marzo del 2023.

Quanto a Crimes of the Future, che è interpretato anche da Viggo Mortensen e Léa Seydoux, ancora non ha una data di uscita italiana. Rivediamoci il trailer per ammirare di nuovo Kristen Stewart.