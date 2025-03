David Cronenberg incontra il pubblico il 31 marzo a Roma per una puntata live di ArteSettima Podcast

News Cinema

A Roma per presentare The Shrouds, il grande regista canadese David Cronenberg parteciperà all'Auditorium Parco della Musica a una puntata live di ArteSettima Podcast.

Ecco una notizia che riempie di gioia e di emozione chi, come noi, ama da sempre il cinema di David Cronenberg. Il 31 marzo la stampa incontrerà a Roma il regista canadese, in Italia per la promozione del suo ultimo lavoro, The Shrouds. Ma anche per il pubblico e gli studenti delle scuole di cinema ci sarà l'occasione di ascoltarlo all'Auditorium Parco della Musica, come da comunicato stampa che trovate qua sotto.

David Cronenberg: L'incontro evento del 31 marzo a Roma

Lunedì 31 marzo, alle ore 19, presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, si terrà un incontro-evento con David Cronenberg, uno dei più grandi e visionari registi contemporanei, che sarà ospite in una emozionante puntata di ArteSettima Podcast dal vivo. L’appuntamento, realizzato grazie alla collaborazione tra Alice nella Città e Fondazione Musica per Roma, in collaborazione con Aka Lab, sarà aperto al pubblico e agli studenti delle scuole di cinema, con l’intento di omaggiare e approfondire la straordinaria carriera di un cineasta capace di esplorare in profondità gli angoli più complessi e spesso oscuri della condizione umana. Un’occasione da non perdere per incontrare un grande autore del cinema internazionale, che sarà in Italia in occasione della presentazione del suo ultimo film The Shrouds, distribuito dal 3 aprile al cinema da Europictures con Adler Entertainment e presentato al Festival di Cannes 2024. L’evento offrirà uno spazio di riflessione sul suo sguardo cinematografico, sempre proiettato sul presente e sulle inquietudini della contemporaneità. La sua influenza sul cinema e sulla cultura moderna è determinata dal coraggio e dall’originalità con cui affronta tematiche che toccano da vicino l’essere umano: il corpo, l’identità, la mutazione, il contagio, la violenza e la tecnologia. Un pensiero che rielabora i grandi dibattiti del secolo scorso, spaziando tra filosofia, psicologia, medicina e antropologia. L’incontro con gli studenti delle scuole di cinema e con il pubblico sarà dunque non solo un’occasione per approfondire il suo cinema e i temi che lo attraversano, ma anche un’opportunità per esplorare le paure, le ossessioni e le trasformazioni della società moderna attraverso il linguaggio cinematografico. L’evento sarà introdotto da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, direttori di Alice nella Città, e curato da ArteSettima (www.artesettima.it, @artesettima sui social), realtà che tra digitale e reale negli ultimi anni si è affermata come un punto di riferimento imprescindibile per chi vuole approfondire il cinema in tutte le sue forme con un approccio originale e innovativo. L’anteprima rientra tra le attività promosse nel corso dell’anno dalla Fondazione Musica per Roma in collaborazione con Alice nella città e dedicate al cinema.