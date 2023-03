David Cronenberg compie 80 anni: cinque film in streaming per celebrare uno dei grandi visionari del nostro tempo

News Cinema

L'autore de La mosca, Inseparabili e A History of Violence ha dato forma al lato oscuro dell'essere umano esplicitandolo attraverso la metamorfosi. Questi i suoi grandi film che trovate in streaming.

David Cronenberg è un cineasta unico. Nessuno come lui è riuscito a mettere in immagini la potenza della trasformazione, il discorso simbolico che la metamorfosi contiene quando applicata all’essere umano. La fase di cambiamento, sia essa fisica oppure semplicemente psicologica, comporta per Cronenberg la definizione della natura stessa dell’essere che cambia. Per questo rimane ancora oggi il più grande autore “di passaggio”, alfiere sempre personale e mai disposto al compromesso di un cinema che vuole costantemente metterci in guardia, ricordarci che nonostante tutto stiamo evolvendo in qualcosa di nuovo e forse ancora incomprensibile. Oggi David Cronenberg compie 80 anni, e noi intendiamo rendergli omaggio con cinque dei suoi magnifici film in streaming. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming diretti da David Cronenberg

La mosca

A History of Violence

La promessa dell’assassino

Cosmopolis

Maps of the Stars

La mosca (1986)

Il film più radicale della Hollywood degli anni ‘80, e certamente uno dei più riusciti. La discesa all’inferno di Seth Brundle è prima di tutto umana, quella di uno scienziato accecato dalla sete di conoscenza e dal desiderio di trionfo. La trasformazione dell'essere mostruoso è perfetta metafora di tutto questo. Trucco da Oscar per un film disperato e livido, scritto e diretto con maestria assoluta. Geena Davis e John Getz chiudono un trio d’attori protagonisti formidabile, con ovviamente Jeff Goldblum a regalarci la performance che vale la leggenda. La mosca è un film incredibile, doloroso e terrificante. Ma quanto cinema contiene…Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.

A History of Violence (2005)

Un film che contiene un enorme cambiamento nella filmografia di Cronenberg, e per questo diventa fondamentale oltre che splendido. La metamorfosi in A History of Violence viene introiettata, riguarda la psiche umana più del corpo, ma rimane ugualmente agghiacciante e scandita dalla violenza dell’essere umano stesso. Viggo Mortensen e Maria Bello sono egregi protagonisti, Ed Harris e William Hurt straordinari attori a supporto. Tratto da un graphic novel underground, un film di potenza inusitata. Cronenberg al suo meglio, davvero. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

La promessa dell’assassino (2007)

Ancora Viggo Mortensen da nomination all’Oscar per un thriller che esplora la criminalità londinese attraverso la lente deformante dell’occhio dell’autore. Naomi Watts e Vincent Cassel si fanno in quattro per appoggiare un protagonista viscerale e scatenato, che fa de La promessa dell’assassino un altro film memorabile. La scena dell’agguato nei bagni turchi è leggendaria, un momento di cinema tra i più forti dei nostri tempi. Altri incubo metropolitano d’autore. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Cosmopolis (2012)

Cosmopolis: Il trailer ufficiale italiano

La New York di Cosmopolis è pronta a esplodere, è una bomba a orologeria che fa un rumore assordante e continuo, una cassa di risonanza dove Robert Pattinson, Juliette Binoche, Paul Giamatti e tutti gli altri si muovono con isteria automatizzata. Uno dei film migliori di Cronenberg, ispirato e polifonico. trasposizione da De Lillo di grandissima fattura, film enormemente sottovalutato. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Rai Play.

Maps to the Stars (2014)

E infine Cronenberg si sposta a Los Angeles per raccontare storie parallele di dissoluzione personale e rancore vanesio dentro il mondo ovattato di Hollywood. Ancora Pattinson con Mia Wasikowska, John Cusack e una Julianne Moore da Palma d’Oro a Cannes per un dramma densissimo e oscuro sotto il sole accecante della California. Maps to the Stars è un lungometraggio pacato ma soltanto in superficie, anche in questo caso i vermi metaforici che si muovono sotto la pelle dei personaggi sono pronti a esplodere…Da rivedere senza pregiudizi, è sempre grande Cronenberg…Disponibile su CHILI, Google Play.