Daniel Craig su Knives Out 2 e il ritorno di Benoit Blanc: "Sono fortunato"

News Cinema

Esce da James Bond con No Time to Die, ma come sappiamo Daniel Craig ha abbracciato un nuovo personaggio, il Benoit Blanc di Cena con delitto - Knives Out. E su Knives Out 2 ci dice...

È nelle nostre sale con No Time to Die, ma Daniel Craig sarà prossimamente nei nostri salotti e soggiorni con Knives Out 2, il sequel di Cena col delitto - Knives Out, ancora nei panni del detective Benoit Blanc: il primo film, scritto e diretto da Rian Johnson così come il sequel (destinato però allo streaming di Netflix), si è rivelato un bel successo. Costato 40 milioni di dollari, ne ha totalizzati nel mondo 311, abbastanza da spingere Netflix ad acquisire i diritti per le nuove avventure dell'investigatore, che si muove in atmosfere alla Agatha Christie, con un pizzico di sfrontatezza contemporanea. Chiacchierando con Empire durante la promozione di No Time to Die, Craig ha detto qualcosa sul suo impegno nei panni di Blanc.

Sono troppo fortunato ad avere incontrato Rian nella mia vita, è uno sceneggiatore grandioso. Quel copione arrivò e dissi subito: "Ma mi stai prendendo in giro?" Non ci credevo che volesse me per la parte. "Qui dice accento del sud. Ma davvero?" E lui: "Sì, e allora?" [...]

Abbiamo da poco finito il secondo, appena qualche settimana fa, l'hanno appena chiuso in Serbia. Azzardo e dico che è migliore? Vedremo. Non voglio portare iella. È diverso, è quella la cosa bellissima. È sempre un giallo di Benoit Blanc, ma è molto diverso. Ne sono proprio entusiasta.