Damien Chazelle torna sul set dopo Babylon: il prossimo film sarà prodotto da Paramount

Durante il CinemaCon di Las Vegas, Paramount ha appena annunciato che il prossimo film di Damien Chazelle uscirà nel 2025. Che tipo di lungometraggio dirigerà il regista Premio Oscar per La La Land, dopo il meno fortunato Babylon?

Udite, udite: il Premio Oscar Damien Chazelle tornerà presto dietro la macchina da presa. L'annuncio arriva direttamente dalla Paramount, che produrrà il lungometraggio, e ha scelto come sede il CinemaCon di Las Vegas. Il regista 39enne, secondo le esigue informazioni disponibili, è anche autore della sceneggiatura del film, in arrivo nel 2025 e ancora senza titolo.

Un'indiscrezione afferma che la pellicola sarà ambientata in una prigione, ma questa è un'affermazione da prendere con la dovuta cautela, in quanto del tutto priva di ufficialità. È confermato invece che Chazelle è coinvolto anche in veste di produttore con la moglie Olivia Hamilton, attraverso la loro società Wild Chickens. Il regista di First Man - Il Primo Uomo riuscirà a riscattarsi dopo il flop di Babylon? Il film del 2022, malgrado un cast di tutto rispetto, che include Brad Pitt e Margot Robbie, ha incassato appena 63 milioni di dollari a fronte di un budget di 80 milioni.

Un passo falso si perdona a tutti, anche nello spietato mondo del cinema. Evidentemente Paramount (che ha prodotto anche Babylon) ha deciso di rinnovare la fiducia nel talento di Chazelle. Del resto quest'ultimo, non dimentichiamolo, ha diretto grandi successi come Whiplash (che gli è valso una nomination all'Oscar per la Miglior sceneggiatura non originale) e l'arcinoto La La Land, vincitore di ben 6 Premi Oscar.

A Hollywood, Damien Chazelle è a tutti gli effetti un nome che fa drizzare le orecchie, quando gira voce che abbia qualcosa in ballo. Dunque la curiosità di scoprire come se la caverà con un dramma carcerario (ammesso che il rumor sia fondato) è già altissima. Quanto all'accordo con Paramount, l'autore e sua moglie, per la moajor, sono coinvolti nella produzione di Heart of the Beast, film di ambientazione militare diretto dal David Ayer di Fury (2014) e The Beekeper (2024).

Quanto al film appena annunciato, le informazioni in nostro possesso sono davvero pochissime. Non è noto quando entrerà effettivamente in produzione né chi saranno i protagonisti. Una fonte ha informato Deadline che Chazelle e i dirigenti della Paramount si incontreranno presto per definire il cast, che coinvolgerà attori di prim'ordine.