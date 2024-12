Damien Chazelle dirigerà Leonardo DiCaprio in un film sullo stuntman Evel Knievel

News Cinema

Una notizia che farà felice i fan di Danien Chazelle e Leonardo DiCaprio, che lavoreranno insieme in un bioic sul leggendario stuntman Evel Knievel.

Dopo il flop di Babylon, che ha diviso ma è stato comunque molto apprezzato da parte della critica, Damien Chazelle è pronto a tornare al lavoro con due progetti, anche se quello di cui vi parliamo sembra al momento il più probabile. Del primo aveva parlato ad aprile come di un film Paramount, ambientato in una prigione e con un budget medio, un film drammatico con elementi action. Le riprese dovevano iniziare nell'autunno di quest'anno, che è però passato senza che se ne sapesse più niente. In seguito il regista aveva detto a Vanity Fair di stare lavorando contemporaneamente a un altro film, che secondo quanto appurato dal solito Daniel Richtman, autore di numerosi scoop, è un biopic del celebre stuntman Evel Knievel, interpretato nientemeno che da Leonardo DiCaprio.

Cosa sappiamo del film di Damien Chazelle con Leonardo DiCaprio

A quanto riporta Richtman, il film sarà sempre prodotto dalla Paramount ed è scritto dallo sceneggiatore di The Departed, William Monahan. Evel Knievel era un leggendario stuntman americano dal pessimo carattere, celebre per le sue arrischiate esibizioni in motocicletta, che nel corso della sua carriera subì più di 433 fratture, tanto da entrare nel Guinness dei Primati come il sopravvissuto "con più ossa rotte nella vita". Knievel rovinò la sua carriera quando attaccò con una mazza da baseball un uomo, reo di aver scritto un libro poco lusinghiero su di lui. Passò sei mesi in prigione, e perse tutti i contratti di lavoro. Non c'è dubbio che per un attore come DiCaprio si tratterebbe di un ruolo molto succoso. Del resto lui e Chazelle dovevano lavorare insieme anche in Babylon, prima che l'attore dovesse rinunciare per impegni presi in precedenza.