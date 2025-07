News Cinema

Dalla Pallottola spuntata ai Puffi, passando per Julia Roberts e Guadagnino: Eagle Pictures protagonista a Riccione

di Mauro Donzelli 03 luglio 2025 1

Presentazione abbondante ancora più del solito per Eagle Pictures a Ciné giornate di cinema di Riccione 2025. Molta attesa per After the Hunt di Guadagnino con Julia Roberts e per La pallottola spuntata con Liam Neeson. Ne abbiamo parlato con il Direttore Area Cinema e Produzione Roberto Proia.