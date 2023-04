Dalìland: il trailer italiano del film biografico su Salvador Dalì di Mary Harron

News Cinema

Ben Kingsley è Salvador Dalì in Dalìland di Mary Harron, che arriverà al cinema il 25 maggio con Plaion Pictures. Ecco il trailer italiano.

Arriverà nei cinema italiani il 25 maggio, distribuito dalla Plaion Pictures il film biografico Dalìland, diretto dalla regista di American Psycho, Mary Harron, con Ben Kingsley nei panni del celebre pittore surrealista spagnolo Salvador Dalì, famoso anche per le sue eccentricità. Nel cast ci sono anche Barbara Sukowa, famosa attrice tedesca legata ai film di Rainer Werner Fassbinder, nel ruolo della dispotica moglie Gaia, Ezra Miller e Christopher Briney, e questo è il trailer ufficiale italiano.

Dalìland: un biopic anticonvenzionale

Puntando l’obiettivo sul crepuscolo della carriera di Salvador Dalí – maestro surrealista autore di capolavori quali La persistenza della memoria - la regista delinea l’elettrizzante ritratto di una delle figure più iconiche del XX secolo, la cui esistenza fu caratterizzata fino alla fine da un irresistibile mix di genio e sregolatezza. Dalìland ci introduce nel mondo di Salvador Dalì, in un viaggio nella quotidianità del genio eccentrico, ma soprattutto dell’uomo che si cela dietro l’artista. Navigando fra luci e ombre della vita di Dalí, indagando alcuni degli aspetti meno noti della sua quotidianità, Harron regala al pubblico un affascinante mosaico, glamour e divertente ma al contempo profondamente introspettivo. Questa la trama:

New York 1974, James lavora presso la galleria d’arte che ospiterà la prossima esibizione del genio Salvador Dalí. Quando l’artista in persona gli propone di diventare suo assistente, il ragazzo pensa di coronare il sogno della sua vita, ma presto scopre che non è tutto oro quel che luccica. Dietro allo stile di vita sgargiante, al glamour e ai party sontuosi, un grande vuoto consuma l’ormai anziano pittore, divorato dalla paura di invecchiare e dal dolore per il rapporto logoro con la dispotica moglie Gala, un tempo sua musa e ora circondata da giovani amanti e ossessionata dal denaro.