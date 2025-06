Dakota Johnson ha ricevuto un vocale da Sandra Bullock quando ha vinto il Razzie per Madame Web

News Cinema

Dopo aver vinto il Razzie Award come peggior attrice per Madame Web, Dakota Johnson ha ricevuto una telefonata di scherzoso supporto da Sandra Bullock, che ha vinto il poco ambito premio.

Che Sandra Bullock fosse una donna intelligente e spiritosa lo si sapeva da tempo e il divertente episodio raccontato da Dakota Johnson durante una puntata del podcast Good Hang with Amy Poehler non fa che confermarlo. Entrambe le attrici, il premio Oscar Bullock e la più giovane collega, hanno infatti vinto il poco ambito Razzie Award come peggiori attrici. Proprio all'indomani di questo dubbio onore ottenuto per la sua performance nel flop Madame Web, Johnson ha ricevuto un inatteso vocale da Sandra Bullock, che l'ha parecchio consolata.

Cosa ha detto Sandra Bullock a Dakota Johnson dopo il Razzie

Sandra Bullock ha vinto nello stesso anno sia il Razzie che l'Oscar, nel 2009: il primo per la sua performance in A proposito di Steve, il secondo il giorno dopo per The Blind Side e, cosa più unica che rara, è andata a ritirare entrambi i premi. Questo ha raccontato Johnson che l'ha seguita nell'albo... del disonore: "Sandra Bullock mi ha mandato un messaggio vocale in cui diceva 'ho saputo che sei entrata nel club dei Razzie. Dovremmo fare un brunch insieme. Dovremmo vederci per un brunch una volta al mese'. Johnson si è dimostrata spiritosa ad ogni modo, accettando il premio e chiedendo ai responsabili di farglielo avere. Amy Poehler le ha giustamente ricordato che un sacco di persone di talento hanno avuto il Razzie e dunque si trova in buona compagnia. Dakota Johnson ha detto di essere impazzita per il messaggio della collega: "Per me è l'epitome della star del cinema, ero incredula, è stato pazzesco".