Da Top Gun 2 a Ciclope? Glen Powell spiega cosa c'è di vero

News Cinema

Si vocifera che Glen Powell, interprete di Hangman in Top Gun Maverick, possa essere il nuovo Ciclope nel prossimo X-Men dei Marvel Studios. Quanto c'è di vero? Ce lo spiega lui.

Con il mostruoso successo riscosso da Top Gun: Maverick, si è diffusa negli ultimi tempi una voce che vorrebbe Glen Powell, interprete di Hangman nel sequel con Tom Cruise, come papabile nuovo Ciclope nel futuro primo film sugli X-Men della gestione Marvel Studios. Ma quanto c'è di vero? È una vera indiscrezione o soltanto un caso di fancasting? Variety ha pensato di chiederlo all'attore stesso. Leggi anche Top Gun 3 è più che un'ipotesi, conferma Miles Teller

Glen Powell non sarà Ciclope nel nuovo X-Men

Premettendo che il nuovo film degli X-Men non è nemmeno nelle tabelle di marcia delle Fasi 5 e 6 del Marvel Cinematic Universe, ergo è molto lontano dalla produzione, gli appassionati marveliani continuano a fantasticare sul recasting dei personaggi. In rete si è fatto un gran parlare di Glen Powell, interprete di Hangman in Top Gun: Maverick, come prossimo Ciclope / Cyclops. C'è qualcosa che ricorda il personaggio nella fisicità di Powell, è vero, però pare proprio che sia l'ennesimo caso di fancasting, perché l'interessato ha risposto quanto segue a Variety...

Prima del Comic-Con tutti mi dicevano: "Amico, sei tu Ciclope quindi?" No, non lo sono. Nessuno mi ha chiamato. Non saprei nemmeno come contattare la Marvel, non so proprio di cosa stia parlando la gente.