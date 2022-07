Top Gun 3 è più che un'ipotesi, conferma Miles Teller

News Cinema

L'interprete di Rooster in Top Gun: Maverick, Miles Teller, ha rivelato che l'ipotesi di un Top Gun 3, alla luce del grande successo dell'ultimo film, è più che fondata. Non è la prima volta che lo suggerisce, ma qualcosa sembra muoversi sul serio...

C'è qualcuno che ha dubbi su un Top Gun 3? Chiaramente Tom Cruise è una star particolare, che difficilmente annuncerebbe un progetto se non fosse pienamente convinto della sua riuscita, come peraltro è accaduto a Top Gun Maverick: l'attore per anni nicchiò su un sequel, poi ha trovato la storia giusta e sappiamo com'è andata. Con 1.183.600.000 dollari incassati nel mondo, anche Milles Teller, interprete di Rooster nell'ultimo film, ammette che sono iniziate alcune conversazioni... Leggi anche Top Gun Maverick: l’inedita scena integrale con Miles Teller che canta e suona Great Balls of Fire

Miles Teller su Top Gun 3 dopo Top Gun Maverick

Non è la prima volta che Miles Teller, in Top Gun Maverick interprete di Rooster, il figlio del defunto Goose nell'originale Top Gun, parla di un Top Gun 3. Qualche settimana fa Miles si disse pronto a tornare in un nuovo capitolo della saga, ma questa volta, parlandone a Entertainment Tonight, si è spinto un po' più in là. Ci sono conversazioni effettive in corso...

Ne abbiamo discusso con Tom. Vedremo. Sarebbe fatastico, ma tutto dipende da TC. Tutto dipende da Tom.