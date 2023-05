Da Freddie Mercury a James Bond: I migliori film in streaming di Rami Malek

News Cinema

L'attore premio Oscar compie oggi 42 anni. Ecco i film in streaming che lo hanno imposto all'attenzione di critica e pubblico.

Compie oggi 42 anni il premio Oscar Rami Malek, attore che si è imposto proprio in questi ultimi anni attraverso una serie di prestazioni che ne hanno evidenziato la versatilità. Dopo aver partecipato a un piccolo grande film indipendente come Short Term 12 (2013) che purtroppo non è disponibile in streaming in Italia, Malek ha conquistato il pubblico del piccolo schermo mietendo consensi con la serie Mr. Robot. Da quel momento le porte del cinema gli si sono letteralmente spalancate, come dimostrano i cinque film in streaming qui sotto che sanciscono il suo successo e il suo nuovo statuto di star. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Rami Malek

Papillon

Bohemian Rhapsody

No Time to Die

Fino all’ultimo indizio

Amsterdam

Papillon (2017)

Papillon: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La nuova trasposizione cinematografica del romanzo di Henri Charrière ha poco o nulla a che vedere col classico diretto da Franklin Schaffner e interpretato da dustin Hoffman e Steve McQueen. Questa versione di Papillon si fa meno spettacolare, più sopita e a tratti palpitante. Rami Malek condivide lo schermo con un robusto e credibile Charlie Hunnam. Due interpretazioni che si compenetrano e si completano. Un film che avrebbe meritato maggior fortuna, a noi è piaciuto piuttosto. Disponibile su Google Play, Netflix, Amazon Prime Video.

Bohemian Rhapsody (2018)

Bohemian Rhapsody: Il Final Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Con la storia del mito del rock Freddie Mercury si andava praticamente sul sicuro, e infatti il grande successo di pubblico lo ha confermato in pieno. Rami Malek era da Oscar? Probabilmente no, ma questo non toglie che la sua prova sia stata notevole, soprattutto per l’aderenza fisica al personaggio. Con tutti i problemi che ha avuto in fase di lavorazione, Bohemian Rhapsody è un mezzo miracolo di cinema contemporaneo. Non aggiunge nulla alla storia dei biopic musicali, ma si lascia vedere eccome. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.

No Time to Die (2021)

No Time to Die: Il Trailer Finale in Italiano del Film - HD

Ultimo villain che affronta Daniel Craig nel ruolo di James Bond, Rami Malek riesce spesso e volentieri a rubargli la scena. Il suo personaggio è mellifluo e affascinante al punto giusto, probabilmente la cosa migliore di No Time to Die. Spettacolare e stracolmo di scene roboanti, il film che chiude la vicenda dell’attore nel ruolo di 007 possiede alti e bassi, con un finale che ha fatto storcere il naso a molti fedeli del personaggio. E con buon diritto, aggiungiamo noi. ma gli incassi sono stati comunque stratosferici. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Fino all’ultimo indizio (2021)

Fino all'ultimo indizio: Nuovo Trailer Italiano del Film - HD

Accanto all’altro detective Denzel Washington Malek forma una coppia originale, fisicamente e psicologicamente quasi agli antipodi. Su questa dicotomia John Lee Hancock costruisce un thriller poliziesco molto ma molto interessante, che guarda agli eroi come anime dannate e li segue dentro un percorso narrativo decisamente affascinante. Arrivato in piena pandemia, Fino all’ultimo indizio avrebbe meritato maggior attenzione da parte di critica e pubblico. A noi ha stupito e quasi ipnotizzato. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Amsterdam (2022)

Con tutti i film sopravvalutati che ha realizzato David O. Russell, questo invece andava sostenuto per la sua leggerezza poetica e filosofica. Christian Bale recita meravigliosamente in punta di piedi, Margot Robbie è semplicemente celestiale, il resto del cast si presta al gioco con arguzia e senso della storia. Per lunghi tratti Amsterdam, pur discontinuo, ammalia e intenerisce. Visivamente prelibato, questo piccolo grande divertissement d’autore ci ha convinto se non in pieno, comunque moltissimo. Ad avercene di film “sbagliati” come questo…Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.