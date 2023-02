Creed III, il nuovo trailer dal Super Bowl con Michael B. Jordan

News Cinema

Dal 2 marzo arriva al cinema Creed III, terzo capitolo della saga spin-off di Rocky, questa volta diretto oltre che interpretato da Michael B. Jordan.

Il 2 marzo sarà in sala Creed III di e con Michael B. Jordan, suo esordio alla regia per una storia che questa volta fa a meno di Rocky alias Sylvester Stallone e si concentra sul passato di Adonis, nella persona di un amico d'infanzia che riapre vecchie ferite. In occasione del Super Bowl, è stato presentato un nuovo veloce spot / trailer per il film.



Creed III: Big Game Spot: il nuovo video dal Super Bowl 2023 - HD

Creed III, il passato che ritorna per ossessionare Adonis