Creed 3, Michael B. Jordan: "Il mio omaggio ad Apollo Creed? I baffi!"

Michael B. Jordan, regista e inteprete di Creed III, in un'intervista scherza sul suo involontario omaggio "progressivo", film dopo film, a Carl Weathers, il mitico Apollo Creed dei Rocky.

Michael B. Jordan si gode il successo del suo Creed III, arrivato a oltre 105 milioni di dollari nel mondo e 3.800.000 euro in Italia: superata la tensione del suo primo film da regista, l'erede di Apollo Creed alias Carl Weathers ha spiegato scherzando dove sia il suo omaggio a quel mito, nel personaggio di Adonis Creed. La forza è tutta nei baffi!



Creed III, Michael B. Jordan sui baffi di Adonis, molto in stile Apollo Creed

Per Creed III il suo interprete Michael B. Jordan, come sempre nei panni di Adonis Creed nella saga, si è messo in gioco anche dietro alla macchina da presa. Un momento doppiamente difficile, per quest'impegno e per la prima assenza di Sylvester Stallone da un film legato al ciclo di Rocky. Il capitolo è stato accolto piuttosto bene dal pubblico, quindi Michael si lascia un po' andare con l'intervistatore di Yahoo Entertainment: quest'ultimo gli fa notare che i suoi baffi stanno crescendo via via, dal primo Creed a Creed II. Coincidenze, visto l'aspetto che Carl Weathers alias Apollo aveva nella saga di Rocky? Meno scherzosamente, quanti altri film della saga ci saranno?

Ho iniziato davvero a farli crescere, voglio avere i baffoni di Apollo Creed! Sono nato per questo! A essere onesto, nel primo film non riuscivo nemmeno a farmi crescere questa [indica la barbetta, ndr]! Questi sono i nuovi sviluppi! Faccio sul serio con questa cosa, eh? Guardatevi le spalle! [...] Gioco con l'idea di altri capitoli, ma non ne sono mai del tutto certo. È la saga che ti dice di cosa ha bisogno. Il fatto che siamo riusciti a farne un terzo così coerente con gli altri e che allo stesso tempo è un'origin story, è stata decisamente una vittoria per me.