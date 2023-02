Coup de Chance - Woody Allen rivela i primi dettagli del suo 50° film

News Cinema

Coup de Chance - precedentemente noto come Wasp 22 - è stato descritto da Woody Allen come "un thriller romantico contemporaneo". Ecco tutto ciò che sappiamo sull'atteso progetto.

Woody Allen pare non abbia proprio intenzione di ritirarsi. A due anni dalla sua ultima fatica, Rifkin's Festival, il regista ha terminato le riprese del suo nuovo progetto, Coup de Chance - precedentemente noto come Wasp 22 - che verrà presentato all'European Film Market di Berlino. In queste ore, Deadline ha quindi rivelato in esclusiva i primi dettagli del film, fino ad ora avvolto nel mistero, e ne ha condiviso la prima foto ufficiale (che trovate come immagine di copertina dell'articolo).

Coup de Chance - I primi dettagli del 50° film di Woody Allen

Coup de Chance è il primo progetto della carriera del cineasta girato interamente in lingua francese. Descritto come un "thriller romantico contemporaneo", Coup de Chance - che ricorda molto nel genere e nello stile Match Point - ruota intorno ad una coppia, il cui legame sfocerà nell'infedeltà coniugale ed infine nel crimine. A fornire i primi dettagli sulla trama è stato lo stesso Allen, in esclusiva per Deadline:

Coup de Chance è una storia di romanticismo, passione e violenza, ambientata nella Parigi contemporanea. Girato in tutta la città ed anche in campagna, si sviluppa intorno ad una storia d'amore fra due vecchi amici, che poi sfocia nell'infedeltà coniugale ed infine nel crimine. È interpretato da attori ed attrici francesi, incredibilmente talentuosi, ed è girato interamente in lingua francese. La fotografia è di Vittorio Storaro, che ha reso il film esteticamente molto bello. Il resto sarà una sorpresa.

Il cast del thriller è composto principalmente da attori francesi: Lou de Laage, Melvil Poupaud, Valerie Lemercier, Niels Schneider, Elsa Zylberstein, Bárbara Goenaga, Grégory Gadebois, Anne Loiret, Sara Martins, Guillaume de Tonquédec e Arnaud Viard. Prodotto da Letty Aronson per Gravier Productions, Coup de Chance verrà presentato all'European Film Market da WestEnd Films. società di vendita che ha gestito i diritti di ben sedici pellicole del regista, fra cui Match Point, Blue Jasmine e Match Point. La posizione di Allen nel cinema, però, è attualmente complessa. Mia Farrow, ex moglie del regista, lo ha infatti accusato di aver molestato la loro figlia adottiva, Dylan Farrow, causando un terremoto che spinto alcuni colossi dell'intrattenimento - fra cui gli Amazon Studios - ad interrompere gli accordi con Allen. Il regista, dal canto suo, ha sempre respinto le accuse, continuando a lavorare. Vedremo dunque se Coup de Chance riuscirà ad ottenere una distribuzione internazionale.