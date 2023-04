Corti D'Argento 2023: un premio speciale a Le pupille di Alice Rohrwacher e le cinquine dei finalisti

News Cinema

Il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici ha annunciato le due cinquine di finalisti candidati ai Corti D'Argento alias i Nastri D'Argento destinati ai cortometraggi. Durante la cerimonia di premiazione, il corto di Alice Rohrwacher Le pupille avrà un riconoscimento speciale.

Il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani ha annunciato che tributerà un Nastro D'Argento a Le pupille, corto in live action diretto da Alice Rohrwacher che è stato candidato quest'anno all'Oscar per il miglior cortometraggio.

In realtà il corto di Alice tanto corto non è, visto che ha una durata di 40 minuti. Premiandolo, nell'ambito dei Corti D'Argento, il SNGCI ha voluto chiudere un occhio davanti alla regola secondo cui, per ricevere il riconoscimento, un cortometraggio non deve superare i 20 minuti.

"È un premio speciale, di eccellenza" - si legge nella motivazione dei Giornalisti Cinematografici Italiani - "per la straordinaria qualità, l’originalità e la grazia di una regista sempre più applaudita e amata in tutto il mondo, che trasforma la piccola storia di un cortometraggio in un racconto di grande cinema".

Il Direttivo Nazionale dei Nastri d'Argento ha inoltre scelto, dopo aver visionato 220 corti di finzione e i 30 di animazione, tutti editi e usciti nel 2022, i titoli in selezione ufficiale e i corti finalisti di quest'edizione del premio, che si concluderà con la consegna dei riconoscimenti la mattina di giovedì 4 Maggio a Roma nello Spazio della Regione Lazio Scena. Tra i cinque finalisti della categoria Finzione e i cinque della categoria Animazione, ci sono opere sia di autori consolidati che di registi che sono appena arrivati sulla scena cinematografica.

Corti D'Argento 2023

Ecco le due cinquine finaliste dell'edizione 2023 dei Corti D'Argento:

Finzione

Battima - di Federico Demattè

- di Calcutta - di Adriano Valerio

- di Il barbiere complottista - di Valerio Ferrara

- di La fornace - di Daniele Ciprì

- di Le variabili dipendenti - di Lorenzo Tardella

Animazione

A guerra finita, In quanto a noi - di Simone Massi

- di Caramelle - di Matteo Panebarco

- di Clair de Lune - di Diego Zucchi , Fabio Bozzetto

- di , Fantasma - di Donato Sansone

- di When you Wish Upon a Star - di Domenico Modafferi

Insieme ai premi di queste due categorie, e al Nastro D’Argento a Le Pupille di Alice Rohrwacher verranno consegnati anche alcuni premi speciali tra i quali, nell'ambito dei corti di finzione, anche il riconoscimento della società Media Fenix, che metterà a disposizione del vincitore l’impegno a finanziare la post-produzione di un prossimo corto.

Le pupille

Le pupille è interpretato da Alba Rohrwacher, Valeria Bruni Tedeschi, Carmen Pommella, Greta Zuccheri Montanari, Luciano Vergaro detto Catirre e Tatiana Lepore. Prodotto da Carlo Cresto-Dina per Tempesta e Alfonso Cuarón e Gabriela Rodriguez per Esperanto Filmoj, è stato distribuito in esclusiva su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) dopo aver conquistato molti festival internazionali, oltre alla nomination agli Oscar.