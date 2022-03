Corro da te: Pierfrancesco Favino e Riccardo Milani incontrano il pubblico al The Space Cinema di Napoli

News Cinema

Sabato 19 marzo il protagonista Pierfrancesco Favino e il regista Riccardo Milani saranno presenti in sala per salutare il pubblico partenopeo prima dello spettacolo delle 21.30 della commedia Corro da te.

In sala, oltre al protagonista Pierfrancesco Favino, sarà presente il regista Riccardo Milani. Il film racconta la storia di Gianni (Pierfrancesco Favino), cinquantenne di successo, single e seduttore seriale, a capo di un importante brand di scarpe da running. Un uomo ambizioso e disposto a tutto pur di conquistare e ammaliare le giovani donne di turno, anche fingersi disabile su una sedia a rotelle. Ma l’incontro con Chiara (Miriam Leone), una ragazza paraplegica solare e sportiva, faranno crollare tutte le sue convinzioni sulla disabilità che farà nascere tra i due un’inaspettata storia d’amore.



L'appuntamento in sala è per sabato 19 marzo quando attore e regista incontreranno gli spettatori presenti prima dello spettacolo delle 21:30.

