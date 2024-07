Conclave: trailer italiano ufficiale del film con Ralph Fiennes

News Cinema

Sarà nei cinema italiani il prossimo 19 dicembre il film tratto dal thriller di Robert Harris ambientato in Vaticano e in occasione dell'elezione di un nuovo Papa.

Debutterà nei cinema italiani il 19 dicembre, distribuito da Eagle Pictures un film che si intitola Conclave, tratto dall'omonimo romanzo di Robert Harris che racconta i retroscena e le inquietanti macchinazioni che si svolgono in Vaticano in occasione dell'elezione di un nuovo Papa.

Il libro è stato adattato da Peter Straughan, lo stesso che ha scritto la sceneggiatura di La talpa di Tomas Alfredson a partire dal libro di John Le Carré, mentre alla regia c'è il tedesco Edward Berger, quello che ha ottenuto un grande successo internazionale con il suo Niente di nuovo sul fronte occidentale, capace di ottenere l'Oscar come miglior film internazionale.

Il cast è capitanato da Ralph Fiennes, ma comprende nome di primo piano come anche Stanley Tucci, John Lithgow e i nostri Sergio Castellitto e Isabella Rossellini.

Di Conclave è stato da poco diffuso il primo trailer italiano ufficiale, che vi presentiamo qui di seguito alla sua trama ufficiale. Il fatto che il trailer arrivi ora, e con così largo anticipo rispetto alla data d'uscita, assieme all'alto profilo dell'operazione fa pensare che il film potrebbe far parte del programma del Festival di Venezia 2024 che verrà annunciato tra pochi giorni, il 23 luglio.

Dal regista premio Oscar Edward Berger (Niente di nuovo sul fronte occidentale), CONCLAVE ci porta nel cuore di uno degli eventi più misteriosi e segreti del mondo: l'elezione di un nuovo Papa. Dopo la morte improvvisa dell’amato e compianto Papa, il Cardinale Lawrence (Ralph Fiennes) è incaricato di dirigere questo delicato processo. Una volta che i leader più potenti della Chiesa Cattolica si riuniscono e si chiudono nelle segrete sale del Vaticano, Lawrence si ritrova intrappolato in una rete di intrighi, tradimenti e giochi di potere. Un oscuro segreto viene alla luce, minacciando di scuotere le fondamenta stesse della Chiesa.