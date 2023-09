Coming Soon Service alla Mostra del Cinema: da Sofia Coppola a Matteo Garrone, prosegue l'attività alla Villa Il Nidiolo

News Cinema

Con sei giorni di lavoro alle spalle e tre da affrontare prima della giornata finale del Festival, alla Villa il Nidiolo, sede di Coming Soon Service al Lido, transitano Sofia Coppola e Matteo Garrone per incontrare la stampa italiana e parlare dei loro film.

Coming Soon Service: da Sofia Coppola a Matteo Garrone

Sofia Coppola porta in concorso alla Mostra il film Priscilla, adattando il libro autobiografico che la stessa ex moglie di Elvis Presley pubblicò nel lontano 1985. Il film ripercorre la storia del loro primo incontro in Germania, quando lui era in servizio per l'esercito USA e lei era figlia di un colonnello di stanza proprio nella stessa base. 24 anni lui, 14 anni lei. Poi otto anni di fidanzamento, il matrimonio nel 1967, una figlia, il divorzio e il lento declino di lui fino alla morte. Nel difficile ruolo di Priscilla è stata chiamata la giovane attrice Cailee Spaeny, il cui viso candido poteva garantire al film la credibilità per coprire un ampio arco di tempo del personaggio, dai 14 ai 30 anni. La parte di Elvis invece è andata a Jacob Elordi, visto nella serie TV Euphoria. Nella giornata di ieri, prima della serata di gala con la proiezione, l'autrice e la giovane protagonista sono state accolte alla Villa Il Nidiolo per le interviste TV con i giornalisti.

La giornata di oggi per Coming Soon Service non è certo meno importante. Il programma prevede l'organizzazione e l'accoglienza dell'attività stampa per l'atteso film di Matteo Garrone, intitolato Io Capitano. Lo stimato autore italiano racconta la storia di due giovani Seydou e Moussa (Seydou Sarr e Moustapha Fall), che partono da Dakar, in Senegal, per affrontare un lungo viaggio nel tentativo di raggiungere l'Europa. La loro è un'odissea nel mondo contemporaneo che li porta ad attraversare il deserto e le sue mille insidie, i pericoli del mare aperto e lo stesso essere umano, pieno di ambiguità e ipocrisia. Regista e attori saranno dunque alla Villa Il Nidiolo per presentare il film ai giornalisti accreditati. Qui sotto il trailer di Io Capitano.



