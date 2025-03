Come se non ci fosse un domani: una clip in anteprima esclusiva del documentario su Ultima Generazione

News Cinema

Arriverà al cinema il 6 marzo il documentario di Riccardo Cremona e Matteo Keffer Come se non ci fosse un domani, Ve lo presentiamo con una clip in anteprima esclusiva.

Presentato in una proiezione speciale all'ultima Festa del cinema di Roma, arriva al cinema dal 6 marzo con Maestro Distribution un documentario molto importante, che parla di chi, spesso giovane o giovanissimo, scende in piazza e inscena proteste anche scomode per sensibilizzare sul futuro del pianeta. Intitolato, non a caso, Come se non ci fosse un domani, è diretto a quattro mani da Riccardo Cremona e Matteo Keffer, due registi specializzati in film con tematiche sociali e ambientaliste, per la prima volta alle prese con un lungometraggio per il cinema, scritto con la consulenza di Paolo Giordano. Come se non ci fosse un domani è una produzione Motorino Amaranto e GreenBoo Production con Maestro Distribution e prodotto da Ottavia Virzì. Noi vi presentiamo il film sugli attivisti di Ultima Generazione con una clip in anteprima esclusiva che li vede discutere proprio sui metodi di lotta da adottare per accrescere la consapevolezza della gente, fino ad arrivare ad azioni dimostrative al limite della legalità.



Come se non ci fosse un domani: Una Clip in anteprima esclusiva del Film - HD

Come se non ci fosse un domani: un film per conoscere meglio gli attivisti di Ultima Generazione