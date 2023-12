Come può uno scoglio, "per ridere di cose semplici": incontro con i comici Pio e Amedeo

News Cinema

Dopo il buon successo in piena pandemia di Belli ciao, i comici pugliesi Pio e Amedeo tornano al cinema nella commedia Come può uno scoglio, sempre diretta da Gennaro Nunziante. Li abbiamo incontrati.

Due anni dopo le mascherine per il Covid-19 e i bar dei cinema chiusi, Pio D’Antini e Amedeo Grieco tornano al cinema con un secondo film “più scorretto” e maggiormente in linea con la loro comicità. Da Belli ciao e Come può uno scoglio, in sala dal 28 dicembre per Vision Distribution, sempre sotto l’egida, schiva ma cruciale, di Gennaro Nunziante. Già collaboratore di Checco Zalone, come regista e non solo, nei suoi primi film. È tutto partito da una su idea, come ricorda Pio incontrando la stampa, “quella di raccontare il mio personaggio, un privilegiato abituato a vivere al morbido, un tipo da spiaggia, che incontra chi ha avuto tante difficoltà nella vita, interpretato da Amedeo, un tipo da scoglio che gli cambierà la vita. È una storia più scorretta di Belli ciao, pur rimanendo una commedia per tutta la famiglia”.

Un mantra spesso ripetuto in conferenza stampa è stata propria l’accelerazione, al cinema, rispetto al lavoro precedente, per proporsi più vicini agli spettacoli teatrali e ai loro sketch televisivi. In modo che “quelli che li amano li riconoscano”, come ha detto il produttore (per Fremantle) Lorenzo Mieli. Un titolo che richiama una canzone di Lucio Battisti (va risposto, quindi, “arginare il mare”) e conduce le vicende dalla ordinata e opulenta Treviso alla Puglia, in primis la provincia di quella Foggia da cui il duo comico proviene. “Ma Pio si è trasferito a Milano, mentre io sono rimasto in città”, come tiene sempre a ricordare Amedeo.

Pio scopre che la vita agiata che conduceva non era quella che voleva, che ha addormentato i “suoi desideri fino a farli diventare un altro da sé stesso”. Un ragazzo dal carattere debole e impacciato, al quale il defunto papà Salvatore, ricco costruttore, ha imposto le sue scelte. Eppure, la sua è una vita agiata da fare invidia. Avvocato e ora anche presidente dell'azienda del papà, sposato con Borromea, padre di due bambini, Ginevra e Manfredi, vive in un castello. Il padre muore, viene candidato a sindaco e l’arrivo di un autista e tuttofare, Amedeo, farà esplodere la scintilla che gli cambierà la vita.

In Come può uno scoglio c’è molta musica, merito di Gennaro Nunziante, visto che “noi due non ne capiamo niente”, come hanno detto i protagonisti, che hanno però ricordato con divertimento il repertorio con cui si esibivano durante i matrimoni. “Barry White c’era, lo usavamo quando arrivava la cascata di prosciutto e melone”. Parlando del politicamente corretto che sta coinvolgendo la commedia, sostengono che “la comicità non ha confini, non ci siamo mai censurati, anche grazie a chi ci produce e ci ha lasciati liberi di esprimerci, cosa oggi non facile. Dovrebbe essere un terreno franco in cui ridere e si può dire e fare tutto. Speriamo che il film sia sincero e onesto, per noi è un principio fondamentale non deludere la gente che ci viene a vedere. Uno step per noi importante dopo Belli ciao. Chi va a vedere una commedia vuole staccare dai problemi della vita. Possiamo pontificare e parlare di sottotesti, ma questo è il nostro compito effimero, non far pensare gli spettatori per un’ora e mezza”.

Un pubblico che definiscono composto da “gente vera”, lontana da quei social che ritengono impersonali, magari costituiti da bot o algoritmi. Per loro al cinema il lavoro è di “evitare battute troppo scritte, che sul grande schermo stonano, e inserire la comicità all’interno della centralità di una storia. Ci prendiamo le nostre responsabilità nell’affrontare eventuali polemiche legate alla nostra comicità, che tocca vari argomenti e rischia di offendere sempre qualcosa o qualcuno, di questi tempi. Noi ci rivolgiamo a gente vera, che ha voglia di ridere di pancia, come fa nei bar o al ristorante. Si ride ancora di cose semplici”.