Come può uno scoglio: ciak, si gira per Pio, Amedeo e Gennaro Nunziante

Dopo Belli ciao, il duo comico foggiano Pio e Amedeo si fa dirigere da Gennaro Nunziante in una commedia provvisoriamente intitolata Come può uno scoglio. Le riprese sono cominciate e il film sarà distribuito da Vision Distribution.

Pio e Amedeo, al secolo Pio D’Antini e Amedeo Grieco torneranno presto al cinema in una commedia sempre diretta da Gennaro Nunziante. Il titolo del film, Come può uno scoglio, è provvisorio e, da fan di Lucio Battisti, possiamo dirvi che è il primo verso del ritornello della celeberrima canzone "Io vorrei... Non Vorrei... Ma se vuoi", che parla di un uomo che grazie a un nuovo amore riesce a dimenticare una donna che lo ha abbandonato facendolo precipitare in un abisso di disperazione. Nunziante ha cominciato le riprese e sta girando tra Roma, Napoli, la Puglia e il Veneto.

Come può uno scoglio: cast e trama della commedia

Come può uno scoglio è una produzione Fremantle e Vision Distribution in collaborazione con Sky. A scrivere la sceneggiatura sono stati Gennaro Nunziante, Pio e Amedeo. Accanto agli ultimi due, a cui sono andati i ruoli principali, troviamo Francesca Valtorta, Nicola Rignanese e Claudio Bigagli. Ecco la sinossi ufficiale del film, che sarà distribuito da Vision Distribution:

Alla morte di suo padre, Pio eredita la gestione di svariate attività. Ora vive nell'agio di Treviso con la sua famiglia, ed è in corsa per diventare sindaco. Finché Amedeo, un ex carcerato fatto assumere dal parroco del paese come autista personale, non irrompe nella sua vita come un tornado. Ma i due hanno in comune molto più di quello che sembra. Grazie ad Amedeo, Pio riscoprirà le sue passioni e la verità sulla sua famiglia, in un viaggio di riconciliazione con sé stesso.

Il primo film in cui Pio e Amedeo sono stati diretti da Nunziante era Belli ciao, che è uscito nel mese di gennaio del 2022 e ha avuto un grande successo di pubblico. Dal set di Come può uno scoglio è arrivata una prima foto del duo comico: è quella che vedete in cima all'articolo.