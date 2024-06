Colloculi: Intro-Spectio di Annalaura di Luggo alle Terme di Diocleziano - il video

News Cinema

Dal 12 giugno all’8 settembre 2024 il Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano ospita la mostra COLLÒCULI / INTRO-SPECTIO con opere dell’artista Annalaura di Luggo.

Con il supporto del Ministero della Cultura, la mostra è curata da Gabriele Perretta mentre il catalogo di Silvana Editoriale contiene testi del curatore e di Demetrio Paparoni.

L’evento, di opening coordinato da Marcello Palminteri, è stato organizzato con il supporto di Jus Museum di Napoli, della Fondazione Banco Napoli, di Luca de Magistris Private Fideuram, di Lead Broker & Consulting, di GM Ambiente & Energia e di FC Group Agenzia Allianz Velletri.





Collòculi è una gigantesca interpretazione scultorea dell’occhio umano, realizzata in alluminio riciclato al cui interno è posta un’iride interattiva che incoraggia lo spettatore al colloquio attraverso lo sguardo.

L’installazione assume espressione di vitalità grazie alla tecnologia: la “pupilla” di Collòculi, infatti, trasmette contenuti multimediali interattivi “real time”, attraverso un sistema di telecamere “gesture recognition” che permette al fruitore di diventare parte integrante dell’azione.





In mostra anche una selezione di opere dal ciclo Intro-Spectio realizzate attraverso un duplice processo di stampa e foratura su Dibond e Plexiglas.

Questi lavori di Annalaura di Luggo si propongono in una suggestiva tridimensionalità, con fori sulla superficie fotografica e al centro dell’attenzione sempre l’iride, inserita su opere d’arte antica e moderna, dove un occhio - fotografico o video - si affaccia dalla zona cardiaca, “mimando battiti di visioni”, anima di ogni cosa, in cui lo spettatore è invitato a rispecchiarsi.

Nel percorso di mostra il filo conduttore permette di scoprire il lavoro di Annalaura di Luggo la cui traiettoria si orienta tra ricerca multimediale, fotografia, video e regia, secondo una coerenza stilistica che si nutre delle infinite possibilità suggerite dall’organo della vista.

Durante l’inaugurazione della mostra è stato proiettato il documentario “We Are Art Through the Eyes of Annalaura” che racconta, con un linguaggio trasversale, le fasi di realizzazione di “Collòculi”, e il lavoro di coinvolgimento sociale attivato da Annalaura di Luggo, in questo caso nella duplice veste di artista e regista.



We Are Art Through the Eyes of Annalaura: Il Trailer Ufficiale - HD

Il Docufilm, realizzato con il patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, si è qualificato per la “Consideration” agli Oscars 2023 ed è entrato in nomination per l’Hollywood Music in Media Awards di Los Angeles e per il Festival Visioni dal Mondo di Milano.

E’ stato presentato a New York e Los Angeles dove è stato siglato un accordo di distribuzione internazionale con Cinedigm Entertainment Corp ed è disponibile su Amazon Prime, Apple Tv e altre piattaforme.