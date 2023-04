Cocainorso: l'orso bruno impazzisce in una clip in anteprima esclusiva della commedia horror

News Cinema

Se un orso assume della cocaina, diventa un cocainorso. Sembra assurdo, ma è successo davvero che un povero orso bruno abbia trovato e gradito un carico disperso di polverina bianca. La sua storia è diventata la commedia horror in arrivo al cinema il 20 aprile. Eccone una clip in anteprima esclusiva.

Due innamorati che si inoltrano in un bosco per camminare fanno uno strano incontro in una clip di Cocainorso che vi facciamo vedere in anteprima esclusiva. Guardandola, entrerete nell'atmosfera della commedia horror diretta da Elizabeth Banks e ispirata a una storia vera. Nella scena, uno dei due escursionisti si accorge immediatamente che l'animale si comporta in maniera strana: e ci mancherebbe altro, visto che il poveretto ha mangiato una discreta dose di cocaina e, ovviamente, è diventato aggressivo. La clip stabilisce subito anche il tono del film, che è ricco di sorprese e truculento al punto giusto. A produrlo sono Phil Lord e Christopher Miller, a cui dobbiamo Piovono polpette, The Lego Movie, Spider-Man: Un Nuovo Universo e Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Cocainorso: cominciano i guai in una clip italiana in anteprima esclusiva del film

Cocainorso, nei cinema italiani dal 20 aprile distribuito da Universal Pictures, ha un cast corale, in cui spicca Cary Russell, che ritrova Margo Martindale, sua compagna di lavoro nella serie The Americans. Nel film recitano inoltre O'Shea Jackson Jr., Christian Convery, Alden Ehrenreich, Brooklynn Prince, Isiah Whitlock Jr. e Ray Liotta. La sceneggiatura è di Jimmy Warden. Ecco la clip in anteprima esclusiva.



Cocainorso: Una Clip Ufficiale Italiana in Anteprima Esclusiva del Film - HD

Cocainorso: la storia vera alla base del film e le licenze poetiche