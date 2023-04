Cocainorso: il trailer del documentario sulla storia vera che ha ispirato il film

News Cinema

Il 20 aprile arriva al cinema Cocainorso, il film di Elizabeth Banks ispirato ad una storia vera, che sta facendo molto discutere. Ma proprio sulla storia che è servita d'ispirazione per il film, in America è stato realizzato un documentario, intitolato Cocaine Bear: The True Story e che andrà in streaming su Peacock il 14 aprile. Ve ne mostriamo il trailer.





Il documentario Cocaine Bear: the True Story racconta la storia di Drew Thornton, un poliziotto del Kentucky diventato trafficante di droga. Nel film sono presenti interviste con tutti quelli che hanno avuto a che fare col caso, come l'ex sceriffo, uno dei primi ad arrivare sulla scena, e l'agente speciale che faceva parte della squadra che trovò l'orso che aveva ingerito la cocaina e si era trasformato in una macchina per uccidere. La storia iniziò nel 1985, quando Thornton, insieme col suo partner criminale, si paracadutò dal suo Cessna in avaria, di ritorno da un volo "di lavoro" in Venezuela. Il suo paracadute restò impigliato e l'uomo si schiantò al suolo. Tre mesi dopo, in Georgia, venne trovato morto un orso che aveva ingerito qualcosa come 34 chili di cocaina, che si trovavano nei container sull'aereo caduto. Questa la trama ufficiale del documentario, che sarebbe interessante poter vedere prima o dopo il film (di cui vedete il trailer più sotto), per capire quanto la realtà abbia superato la fantasia:

"Il poliziotto del Kentucky Drew Thornton voltò le spalle a una vita di privilegio per abbracciare il lato oscuro, trasformandosi da tutore della legge a trafficante internazionale di droga, trasportando in aereo carichi di cocaina dall'America al Sud America. Ma un giorno misteriosamente precipitò e morì nel vialetto di una casa a Knoxville, nel Tennessee, con un'enorme borsa di cocaina, armato fino ai denti e con un paio di... mocassini Gucci? Come questo Icaro moderno e le sue scarpe firmate siano diventati per sempre associati al cocainorso è la leggenda dietro Cocaine Bear: The True Story".