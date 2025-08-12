Clayface, Max Minghella in trattative per il prossimo film DC

News Cinema

Dopo The Handmaid's Tale, Max Minghella starebbe valutando una nuova opportunità: unirsi ai DC Studios per Clayface.

Clayface ha puntato su una star di The Handmaid’s Tale. Secondo quanto riferito da Collider, il prossimo capitolo dei DC Studios sarebbe in trattative finali con Max Minghella, star che potrebbe quindi unirsi ai già confermati Tom Rhys Harries e Naomi Ackie. Ma chi potrebbe interpretare?

Clayface, Max Minghella in trattative finali per unirsi al prossimo film DC

Secondo le prime indiscrezioni trapelate dietro le quinte, Max Minghella sarebbe in trattative finali per Clayface e potrebbe interpretare un detective della polizia di Gotham City che frequenta una losca scienziata, interpretata da Naomi Ackie. Entrambi si imbattono in un attore che chiede il loro aiuto per ricostruire il suo viso dopo essere stato sfigurato da un criminale, una richiesta che lo porterà verso una trasformazione inaspettata e darà vita alla creatura protagonista del film.

Max Minghella, figlio d’arte del defunto regista britannico Anthony Minghella, di recente ha accompagnato il successo di The Handmaid’s Tale che ha concluso la sua corsa televisiva dopo sei stagioni e tra non molto sarà nella quarta stagione di Industry.

Per quanto riguarda Clayface, questo progetto si colloca nell’attuale DCU in fase di costruzione da parte di James Gunn e Peter Safran. Questa creatura è nata dapprima su carta, nei fumetti, e la prima incarnazione di Clayface è stato Basil Karlo, un attore che commetteva crimini travestito da cattivo di film horror. Negli anni Clayface è stato poi trasformato in uno degli antagonisti di Batman ed è apparso in numerosi adattamenti cinematografici. Questo film è stato affidato alla regia di James Watkins con una sceneggiatura firmata da Mike Flanagan e la data d’uscita è stata già fissata per settembre 2026. La produzione del film live action, come riporta The Hollywood Reporter, dovrebbe partire questo autunno nel Regno Unito.