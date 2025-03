Claudio Santamaria promuove Il Nibbio... in volo

News Cinema

Al cinema dal 6 marzo c'è un bel film d'impegno civile, Il Nibbio, accompagnato dal regista e dal protagonista in tutta Italia ad incontrare il pubblico. In volo per Bari, Alessandro Tonda e Claudio Santamaria ne hanno approfittato. Ecco il video.

Dal 6 marzo è al cinema Il Nibbio, che racconta l'eroismo (vero) di Nicola Calipari, un alto dirigente del SISMI, che nel 2005 sacrificò la propria vita per difendere quella di Giuliana Sgrena, giornalista rapita in Iraq da una cellula terroristica. Un film di impegno civile, molto apprezzato dalla critica (qua la recensione di Carola Proto), che viene accompagnato dal regista Alessandro Tonda e dal protagonista Claudio Santamaria, come oggi si usa fare, ad incontrare il pubblico nelle sale italiane. La Notorious Pictures, che lo distribuisce, ha pubblicato sul suo canale Instagram un video che mostra regista e attore in volo verso Bari (già, i nostri attori non viaggiono su jet privati ma in questo caso con una compagnia low-cost), approfittare del microfono preente a bordo per le comunicazioni, per presentare il film agli ignari e stupiti passeggeri. Un'iniziativa molto originale in cui Santamaria si è dimostrato spiritoso e che, chissà, potrebbe aprire nuove frontiere alla promozione cinematografica. Del resto Il Nibbio vola, quindi la location è più che appropriata. Ecco il video.