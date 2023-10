Claudio Bisio e L’ultima volta che siamo stati bambini, l’esordio alla regia fra commedia e tragedia

News Cinema

Incontro con Claudio Bisio che presenta il suo primo film da regista, L'ultima volta che siamo stati bambini, in cui la commedia si sposa alla tragedia per eccellenza del Novecento, fra tono lieve e l'incoscienza e il gioco dei bambini.

Quattro bambini su palco, fra adulti e professionisti del cinema. Si chiamano Alessio Di Domenicantonio, Vincenzo Sebastiani, Carlotta De Leonardis, Lorenzo McGovern Zaini. Hanno già una lunga filmografia, in molti casi, e sono i veri protagonisti del primo film da regista di Claudio Bisio, L’ultima volta che siamo stati bambini, tratto dal romanzo di Fabio Bartolomei.

Il comico, passato dietro la macchina da presa, se li guarda con ironia ma evidente orgoglio protettivo. Poi, presto, l’emozione si fa palpabile quando, a sorpresa, vengono lette le parole di Liliana Segre dopo aver visto il film. “Caro Claudio ho molto apprezzato il tuo film perché hai saputo rendere la freschezza e l’innocenza dei bambini con un tratto talmente sensibile da offuscare la tragedia che c’è sullo sfondo”.

Il film, scritto da Fabio Bonifacci con il regista, prodotto da Sandra Bonzi, Claudio Bisio, Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone, sarà nelle sale per Medusa il 12 ottobre, pochi giorni prima dell’ottantesimo anniversario del rastrellamento al Ghetto di Roma, che coinvolse 281 bambini, nessuno dei quali tornò. La storia, infatti, mescola la tragedia con un tono lieve, se non di commedia, raccontando di alcuni amici che giocano alla guerra nella Roma del 1943, per poi partire in cerca del loro amico Lorenzo, ebreo portato via da casa in treno verso un luogo molto lontano. In parallelo, la storia di un soldato fascista, Federico Cesari, e di suor Agnese, Marina Fontana, che si mettono in viaggio per riportarli a casa.

Un esodio che nasce dall’innamoramento per un libro, come ricorda Bisio. “Un libro bellissimo, ma non pensavo subito alla regia. La mia piccola casa di produzione, Solea, è un’avventura che mi accompagna nella terza parte della mia vita, artistica e personale, per produrre cose mie ma non solo. Ho preso i diritti, ne ho parlato con il produttore Massimo Di Rocco e Medusa, che mi hanno subito incoraggiato ad andare avanti. Abbiamo pensato a Bonifacci per la sceneggiatura, poi ci siamo trovati a discutere su chi avrebbe diretto il film. È uscito qualche nome, poi mi hanno detto, ‘perché non lo fai tu?’. Ho accettato con riserva, come il presidente del consiglio. Dovevo trovare gli attori giusti, che non fossero solo facce carine, perché nel film i bambini recitano in tutto e per tutto, anche con toni di commedia. Dopo mesi di casting li abbiamo trovati e a quel punto mi sono detto che potevo farlo e l’ho fatto”.

Se riecheggiano riferimenti recenti, come JoJo Rabbit, e meno, come i Goonies, a costruire l’adattamento è stato uno sceneggiatore esperto, anche e soprattutto di commedia, come il bolognese Fabio Bonifacci. “Con Bisio abbiamo fatto sette o otto film insieme, ma tutti per caso, nel senso che non li ho scritti per lui. Una certa sintonia di fondo fra noi c’è, forse per questo mi hanno chiamato. Parlando del film ci siamo detti presto che avremmo avuto piacere a riportare qualche atmosfera di Si può fare, un film di Giulio Manfredonia che avevamo fatto entrambi. Un rapporto particolare fra commedia e tragedia, lì si parlava di malattia mentale, qui di Shoah. Il fatto che ci sia questa tragedia fra le righe impedisce di fare una commedia un po’ facile. Doveva essere una commedia pura, che mostrasse aspetti della realtà oggettivamente per ridere, non attraverso delle gag, ma trovando un punto di vista in cui la realtà fa naturalmente sorridere. Una commedia più seria. E i bambini del 1943 non erano come quelli di oggi, non avevano così tante informazioni sul mondo, ma più capacità pratiche. I nostri protagonisti ogni tanto sbagliano, ma mantengono una maniera di guardare il mondo diversa, che può essere sbagliata tecnicamente ma anche più giusta di quella degli adulti”.

I bambini e i più grandi si sono ritrovati insieme al regista per una settimana insieme, in Toscana, fra il Boot Camp (quello militare, ma anche quello di X Factor) e la colonia estiva. Lettura del testo, incontro fra persone che non si conoscevano e qualche calcio al pallone, abitudine poi proseguita fra i più giovani fra una pausa e l’altra anche sul set.

“È il film che volevo realizzare, che piaccia o meno”, aggiunge Bisio, “la cosa più difficile è stata equilibrare leggerezza, commedia e tragedia. Un tono non semplice da trovare, ma sono fiero del risultato, all’inizio non avevo le parole giuste per far capire ai miei collaboratori, i migliori che ho conosciuto nella mia carriera li ho scelti per questo mio esordio. Poi ho capito meglio come fare, in questa storia di fantasia immersa in un mondo però vivido, preciso, tragico”.