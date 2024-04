Civil War irresponsabile nell'anno delle elezioni americane? Risponde il regista

News Cinema

Civil War, nelle nostre sale dal 18 aprile, è stato accusato di fomentare il caos nell'anno delle Presidenziali Americane già così tese, con la sua nuova ipotetica Guerra Civile. Risponde il regista Alex Garland.

Alex Garland, regista e sceneggiatore di Civil War con Kirsten Dunst, nei cinema italiani dal 18 aprile, non ci sta: negli Usa il film è stato giudicato da qualcuno "inappropriato" nell'anno delle elezioni presidenziali, già delicate per le tensioni sociali nel Nord America. La sua ipotetica nuova Guerra Civile americana, che vede alcuni stati operare una secessione per deporre con le armi un Presidente fascista, non farebbe altro che fomentare gli animi, sarebbe "irresponsabile". Rispondendo a Vulture, Garland non è d'accordo con la teoria. Forse non c'è più nulla da fomentare. Leggi anche Civil War, partenza sorpendente al boxoffice americano Civil War: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film di Alex Garland con Kirsten Dunst - HD

Alex Garland su Civil War: "Qual è la conseguenza del silenzio?"

Civil War, pur essendo un teso film bellico con un contenuto politico, è stato pensato da Alex Garland per non essere accusato di manicheismo: c'è un Presidente fascistoide al terzo mandato, ma l'alleanza che tenta di deporlo vede alleati California e Texas, non esattamente schierati dalla stessa parte politica. L'intenzione è quella di inquadrare e raccontare la tensione, non decidere da che parte stare in un mondo che vive di polarizzazione. Garland, che ha costruito il racconto su un gruppo di giornalisti che attraversa la zona di guerra per intervistare il Presidente, spiega:

Onestamente non so se è responsabile o irresponsabile, perché dovrei sapere troppe cose che non so per poter rispondere a questa domanda. Ma penso che si possa ribattere all'opposto: "Qual è la conseguenza del silenzio? Del tacere o del levare la parola agli altri?" [...] Il film è sull'importanza del giornalismo, cerca di funzionare come i reporter vecchio stampo. Innanzitutto questo. [...] Bisogna sempliemente riconoscere che questo paese, il mio paese [Garland è inglese, ndr], molti paesi europei, altri in Medio Oriente, Asia e Sudamerica, hanno politiche populiste e polarizzate, che causano e amplificano divisioni estreme, e lo stato finale del populismo è l'estremismo, poi arriva il fascismo. [...] E qui si torna al giornalismo, perché ci sono i governi con i loro sistemi d'equilibrio, ma c'è bisogno di un'altra cosa: una stampa libera, obiettiva ma anche fidata. Al momento, le voci dominanti nella stampa non sono fidate. Sono ritenute affidabili dal bacino specifico già schierato al quale si rivolgono, ma non dagli altri. Io sono sulla cinquantina, da ragazzino, quando un "quotidiano nazionale" pubblicava un pezzo su un politico corrotto o che mentiva, non importava se tu fossi o meno un lettore di quel giornale. L'impatto era enorme, molto probabilmente la carriera di quella persona sarebbe finita. Quel mondo non esiste più.