Civil War, partenza sorpendente al boxoffice americano

News Cinema

Civil War di Alex Garland, interpretato da Kirsten Dunst, ha conquistato il primo posto al botteghino USA, pur essendo un film indipendente della A24, a budget medio. Nei cinema italiani dal 18 aprile.

Civil War con Kirsten Dunst, nei nostri cinema dal 18 aprile, è già uscito negli USA e ha fatto registrare un primo weekend da record al boxoffice, sia per lo studio A24 che l'ha prodotto, sia per il regista Alex Garland. C'è da sottolineare che non parliamo di numeri paragonabili a quelli dei kolossal, ma trattandosi di un film indipendente a budget medio, spettacolare ma anche complesso nelle tematiche trattate, il risultato è interessante. Leggi anche Civil War, Kirsten Dunst spiega di cosa parla davvero il film di Alex Garland

Civil War, i numeri al botteghino per l'esordio americano