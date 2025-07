Ciuchino, Eddie Murphy anticipa trama e data di uscita (lontana) dello spin-off di Shrek

News Cinema

Il film spin-off di Shrek sul mitico Ciuchino, dopo un anno di silenzio, riceve aggiornamenti dalla vivavoce di Eddie Murphy. L'attore ha svelato la data di uscita e anticipato cosa possiamo aspettarci dal ritorno del loquace somarello sullo schermo.

Circa un anno fa, Eddie Murphy ha annunciato che il Ciuchino più logorroico ed esilarante del grande schermo avrebbe avuto il suo spin-off. L'attore, che è la voce del braccio destro di Shrek da ormai 25 anni, è stato intercettato durante la promozione del suo ultimo film, Il Blindato dell'Amore, e ha regalato un promettente aggiornamento sul primo ruolo da protagonista del chiassoso mulo parlante.

Il franchise miliardario di Shrek non ha bisogno di presentazioni. La prima anti-fiaba cinematografica sul mitico orco, basata sul libro illustrato di William Steig, è arrivata nelle sale nel 2001. Ad oggi, vanta tre sequel, due spin-off di successo che sul Gatto con gli Stivali e numerosi cortometraggi e speciali natalizi. Si stima che il franchise abbia incassato più di 1 miliardo di dollari: una cifra che, con un quinto film in produzione, è destinata ad aumentare esponenzialmente. La data di uscita di Shrek 5 è fissata per il 23 dicembre 2026, ma quando sarà la volta di Ciuchino?

Ai microfoni di ScreenRant , Murphy ha rivelato che, sebbene sia ancora impegnato in cabina di doppiaggio per Shrek 5, inizierà a registrare i dialoghi per lo spin-off a settembre 2025 e che il film uscirà tra tre anni. Un'attesa decisamente lunga, ma bisogna tener presente che l'animazione è un processo lungo e meticoloso. DreamWorks deve mantenere alta l'asticella e tenere conto delle importanti aspettative del pubblico. Aver fissato una data implica che il film sia una priorità per lo studio, ma un buon lavoro richiede i suoi tempi.

Eddie Murphy ha anche accennato che il film su Ciuchino avrà dei punti in comune con il ruolo da protagonista del Gatto con gli Stivali nei suoi spin-off Il Gatto con gli Stivali (2011) e Il Gatto con gli Stivali: L'Ultimo Desiderio (2022). L'attore ha anche rivelato che la storia si baserà su uno dei punti più folli della storia di Ciuchino.

Siamo ancora in corso d'opera e, letteralmente, stiamo ancora lavorando a Shrek. Iniziamo a settembre con Ciuchino e ci vorranno tre anni, ma siamo a circa due anni da Shrek 5. Ciuchino sarà come il Gatto con gli Stivali, che aveva il suo film: Ciuchino avrà il suo film, una sua piccola storia con la moglie drago e i suoi figli, che sono metà drago e metà asini. Hanno scritto questa storia divertente. La stiamo realizzando, si inizia a settembre.

I figli di Ciuchino e della moglie Drago, i "Dronkey", sono apparsi per la prima volta in Shrek 2 e sono tornati brevemente in Shrek Terzo e Shrek e vissero felici e contenti. I sei ibridi hanno tutti un nome: Debbie, Coco, Bananas, Peanut, Parfait ed Eclair, nonostante i loro ruoli minori nella saga fino ad ora. Potrebbero apparire anche in Shrek 5, dato che Ciuchino farà parte del cast, ma pare che lo spin-off sarà il primo film in cui conosceremo a fondo i piccoli Dronkey.

Quanto al quinto capitolo, anche Mike Myers e Cameron Diaz riprenderanno i propri ruoli, riunendo Shrek, Fiona e Ciuchino. Zendaya si unisce al cast nel ruolo della figlia adolescente di Shrek e Fiona, Felicia. A febbraio, DreamWorks ha pubblicato un breve teaser per annunciare ufficialmente il cast di Shrek 5. Il video è perfettamente in linea con lo stile divertente e anticonformista che ha reso la saga un enorme successo. Restiamo in attesa con cauto ottimismo, sperando che lo stesso accadrà anche per il film su Ciuchino.