City Hunter The Movie: Angel Dust: buoni 35 anni, Ryo e Kaori!

Il 19, 20 e 21 febbraio arriva in sala il film City Hunter The Movie Angel Dust, occasione per celebrare i 35 anni dell'anime tratto dal manga di Tsukasa Hojo. Oltre tre decenni in compagnia dell'eroico detective privato Ryo e della sua assistente Kaori, che ne contiene le frequenti esplosioni ormonali... a suon di martellate.

City Hunter The Movie: Angel Dust arriva al cinema in uscita evento il 19-20-21 febbraio: il lungometraggio animato diretto da Kenji Kodama e Kazuyoshi Takeuchi contribuisce a celebrare i 35 anni dell'anime televisivo che dal 1987 ha portato la popolarità al detective privato Ryo Saeba, tanto infallibile quanto facilmente distratto dalle grazie femminili, nonostante vigili la sua assistente Kaori Makimura. Dietro al film c'è come sempre il famoso studio Sunrise, che diede vita a tante serie celebri come Cowboy Bebop, Daitarn III e Patlabor.



City Hunter The Movie: Angel Dust: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

City Hunter The Movie: Angel Dust, la trama del nuovo film

La storia di City Hunter The Movie: Angel Dust introduce una sottotrama che troverà compimento in un lungometraggio successivo, legata al passato di Ryo Saeba. Non possiamo di certo svelarvi come, ma ci limitiamo alle premesse di questa nuova vicenda, in apparenza classica e in puro stile City Hunter: nel tentativo come sempre di far quadrare i conti, Ryo e Kaori accettano di aiutare un'influencer di nome Angie, per recuperare un gatto scomparso. Ci sono i soliti sussulti d'entusiasmo sessuale di Ryo verso la cliente, ma sono facilmente gestibili da Kaori. Al di là delle classiche situazioni, Angie però non sembra raccontare come stiano davvero le cose. Chi sono i loschi figuri che la seguono? Cos'è l'Angel Dust che trasforma le persone in macchine da guerra? C'è qualcosa che Kaori ignora nel passato di Ryo?

City Hunter, i protagonisi del mito di Tsukasa Hōjō e gli illustri cammeo

Se imbattendovi in questo film vi cadesse la mascella per l'apparizione del trio di Occhi di Gatto, state tranquilli: il terzetto di ladre sexy è infatti la precedente creazione del mangaka Tsukasa Hōjō, che le disegnò dal 1981 al 1984, prima di avviare appunto City Hunter. I personaggi agiscono in un universo congiunto, di cui si può considerare simbolo il bar Cat's Eye. È lo stesso universo che in tempi più recenti ha accolto la protagonista del manga / anime Angel Heart.

Per quanto riguarda comunque il ciclo di City Hunter, è costituito da racconti polizieschi, conditi da sequenze d'azione sopra le righe, con un protagonista assai particolare. Il detective privato Ryo Saeba infatti, dalle spalle larghissime, preciso e sicuro in frangente pericoloso, ha un unico punto debole: si trasforma in un completo deficiente alla sola vista di una bella ragazza, per consuetudine sua cliente, nel nome dello "spirito dell'alzabandiera". Una frenesia sessuale controllata solo dall'assistente Kaori Makimura, pronta a placarlo con armi enormi sfoderate per l'occasione, tra cui iconici martelloni con frasi di rimprovero. Sono sipari demenziali in storie tuttavia serie, dove non manca la suspense, e il rapporto tra Ryo e Kaori suggerisce qualcosa di più profondo, più che altro da parte di lei, che però comunque tende a negare. Riguardo a Ryo, per il suo creatore è "un uomo che nasconde ciò che pensa davvero". E questo sarà più che mai evidente in City Hunter The Movie: Angel Dust, dove si reincontrano vecchi amici come l'orfana Miki e il gigantesco mercenario Umibozu alias Falcon, si ride, però ci si pone anche molte domande su quanto Ryo Saeba sappia tenere nascosto dentro di sé...

City Hunter, i numeri del mito tra manga, tv e cinema

Tsukasa Hōjō ha cominciato le pubblicazioni del suo manga nel 1985 e, come accade nella stragrande maggioranza dei casi per questo tipo di creazioni, in una strategia commerciale consolidata da decenni, City Hunter ha preso la via di una serie anime a partire dal 1987. Corposa ma meno immensa di altri universi amati del Sol Levante, come la colossale One Piece, City Hunter si è difesa bene in 35 anni con quattro serie fino al 1991: di queste la più lunga è stata la seconda, con ben 63 puntate all'attivo (il totale è di 140 episodi). Il primo film per le sale, City Hunter Special: Amore, destino e una 357 Magnum (1989), è stato realizzato all'apice della popolarità televisiva, mentre il successivo City Hunter: Private Eyes (2019), così come questo Angel Dust, ha avuto una funzione di revival. Tra il 1990 e il 1999 ci sono stati cinque speciali / OAV, anche se forse l'exploit più incredibile del personaggio rimane City Hunter - Il film (1993), realizzato dalla Golden Harvest in Cina, con l'interpretazione di Jackie Chan (sì, proprio lui!) nei panni del detective. In ogni caso, il manga aveva visto l'ultima pubblicazione nel 1991, dopo 35 libri, anche se Hōjō ne ha ricavato uno spin-off dal titolo Angel Heart (2001-2010), che ha preso a sua volta la via della trasposizione anime (2005-2006).

In Italia City Hunter in versione anime è sbarcato tardi, solo nel 1997, preannunciato dalla pubblicazione del manga nel gennaio 1996, quindi nella percezione del pubblico italiano Ryo e Kaori hanno una decina d'anni in meno!