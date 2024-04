City Hunter: il trailer italiano ufficiale del film Netflix in live action

News Cinema

In streaming sulla piattaforma dal 25 aprile questo nuovissimo film basato sul leggendario manga di Tsukasa Hojo che proprio quest'anno compie 35 anni. Ecco trailer e trama del nuovo City Hunter targato Netflix.

Il leggendario manga Tsukasa Hojo (oltre 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo), che è stato all'origine dell'omonimo e altrettanto popolare anime, sta per arrivare su Netflix in una nuovissima versione in live action: City Hunter, di cui vi mostriamo di seguito il trailer ufficiale, sarà disponibile in streaming sulla piattaforma a partire dal prossimo 25 aprile.

City Hunter racconta la storia di Ryo Saeba, uno "sweeper" di alto livello che risolve problemi in un brutale mondo clandestino con impressionante preparazione atletica, abilità di tiratore scelto e fredda compostezza. La sua unica debolezza? Non riesce a resistere alle belle donne.

Nel film, che è stato diretto da Yuichi Satoh, Ryo Saeba è interpretato da Ryohei Suzuki, mentre Misato Morita veste i panni di Kaori Makimura. Oltre a Suzuki e Morita, il cast vede la partecipazione di Masanobu Ando nel ruolo di Hideyuki Makimura, il partner di Ryo, e di Fumino Kimura nel ruolo di Saeko Nogami, una bella detective che ha un lungo passato con Ryo.

Ecco questi due protagonisti in azione nel trailer di City Hunter:





Questo targato Netflix non è il primo adattamento del manga in live action: nel 1993 era stato realizzato a Hong Kong un film che era prodotto dalla Golden Harvest, diretto da Jing Wong e vedeva nel ruolo del protagonista, Ryo Saeba, il grande Jackie Chan.

Questi alcuni dettagli di trama del nuovo City Hunter:

Dopo aver ricevuto un messaggio criptico, Ryo e Hideyuki partono alla ricerca di Kurumi, una famosa cosplayer. Quando Hideyuki è tragicamente assassinato durante le indagini, la sorella Kaori esige risposte sulla sua prematura scomparsa. La trama si infittisce quando si scopre che la misteriosa droga "Polvere degli angeli" è all'origine dei violenti incidenti che affliggono Shinjuku e che Kurumi è un elemento chiave per svelare il mistero che sta dietro a tutto questo. La scoperta spinge Ryo e Kaori ad andare alla ricerca della verità sulla morte di Hideyuki.

L'autore originale del manga Tsukasa Hojo ha visto il film in anteprima e non ha tardato a tesserne le lodi: "Mi è piaciuto molto, sono colpito dalla qualità del lavoro svolto. Questo film mostra i personaggi che si aggirano per Shinjuku e sono convinto che i fan si aspettino proprio questo, provare l'emozione di vedere la storia prendere vita. Esorto tutti i fan del manga e dell'anime originali a scoprirlo in prima persona. Anche una rapida occhiata prima di andare a dormire li conquisterà a tal punto che non riusciranno a prendere sonno. Spero che tutti si divertano".