Cip & Ciop Agenti Speciali, il trailer italiano con le voci di Raoul Bova e Giampaolo Morelli

Raoul Bova, Giampaolo Morelli e Francesca Chillemi sono tra le voci di Cip & Ciop Agenti Speciali, film in tecnica mista in stile Chi ha incastrato Roger Rabbit, in arrivo su Disney+ a maggio. Ecco il trailer italiano!

Cip & Ciop Agenti Speciali, il film che rilegge in chiave "meta" la mitica serie animata, sarà su Disney+ il 20 maggio, con le voci di Raoul Bova, Giampaolo Morelli e Francesca Chillemi (nel ruolo di Scheggia): possiamo mostrarvi il trailer italiano di questa nuova fatica Disney, che questa volta sceglie di non riproporre i classici così com'erano, ma affronta di sponda un amato marchio, con un'intenzione parodistica che riecheggia Chi ha incastrato Roger Rabbit.



Cip & Ciop Agenti Speciali: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Cip & Ciop Agenti Speciali, la trama del nuovo film a tecnica mista

La premessa del film Cip & Ciop Agenti Speciali è che i due scoiattoli siano in effetti attori, ex-protagonisti dell'omonima serie animata e dotati di voci normali, quando non sono in scena. Dopo decenni, Cip (voce di Raoul Bova) si è ritirato dal mondo dello spettacolo, è rimasto in 2D e si guadagna da vivere come assicuratore, in un mondo dove esseri umani e cartoon convivono. Ciop (voce di Giampaolo Morelli) si è invece fatto il "lifting" della computer graphic e campa di rendita grazie alle convention nostalgiche. Qualcuno però sta facendo sparire noti personaggi dei cartoon... e forse all'orizzonte c'è una reunion vera, per una vera avventura, per tornare a risolvere insieme un vero caso!

Cip & Ciop Agenti Speciali è diretto dall'Akiva Schaffer già attivo al Saturday Night Live, e vede nel cast anche J. K. Simmons e Wll Arnett, nonché Seth Rogen, in demenziale performance capture. Il modello illustre è Chi ha incastrato Roger Rabbit: difficile raggiungere quelle vette, ma per lo meno sembra un'operazione di recupero diversa dal solito.