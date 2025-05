Cinque film in streaming interpretati dalla "divina" Cate Blanchett

News Cinema

L'attrice cadiate a otto premi Oscar - con due statuette vinte - compie oggi 56 anni. Ecco alcuni dei suoi film in streaming che abbiamo amato.

Compie oggi 56 anni l’attrice australiana Cate Blanchett, colei che possiamo considerare a buon diritto - forse insieme a Kate Winslet - la più grande interprete femminile dei nostri tempi. Lanciata definitivamente nel 1998 da Elizabeth, per cui ha ottenuto la prima delle sue otto candidature agli Oscar, la Blanchett ha ottenuto una serie impressionante di successi sia presso la critica che grazie al grande pubblico, attraversando generi e modi di produzione tra i più disparati. Vogliamo dunque renderle il doveroso omaggio attraverso i consueti cinque film in streaming. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Cate Blanchett

Il Signore degli Anelli - La compagnia dell’anello

The Aviator

Blue Jasmine

Knight of Cups

Carol

Il Signore degli Anelli - La compagnia dell’anello (2001)

Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello: Il trailer italiano del film di Peter Jackson

Scelta da Peter Jackson per il ruolo di Galadriel, la Blanchett gli regala una prova di eleganza e carisma unici, in grado di elevare la sostanza di un film - e di una trilogia - che hanno fatto la storia del cinema, non soltanto del genere fantasy. Ne Il Signore degli Anelli - La compagnia dell’anello l’attrice condivide lo schermo con altri grandi attori come Ian McKellen, Viggo Mortensen. Quattro premi Oscar tecnici, una valanga di candidature tra cui miglior film, regia e sceneggiatura. Anche gli incassi sono da capogiro, per un successo tutto meritato. La Blanchett inserisce nella sua filmografia un capolavoro senza tempo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

The Aviator (2004)

The Aviator: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Nel biopic diretto da Martin Scorsese dedicato alla figura controversa del tycoon Howard Hughes la Blanchett interpreta il ruolo difficilissimo dell’icona Katharine Hepburn. Una parte che l’attrice interpreta con adesione fisica ma soprattutto con un carisma che la rendono comunque personale e vibrante. Leonardo DiCaprio interpreta con grande possanza il protagonista, guidando un cast pazzesco in cui spicca appunto la Blanchett. The Aviator conquista il grande pubblico, sfiora l’Oscar per il miglior film e ne vince cinque tecnici. Messa in scena grandiosa anche se un po’ didascalica, la cosa migliore è senza dubbio la Blanchett che vince la statuetta come miglior non protagonista. Disponibile su Rakuten TV, Google Play.

Blue Jasmine (2013)

Blue Jasmine: Il trailer ufficiale italiano del film di Woody Allen

Oscar come miglior attrice protagonista per la Blanchett, in una performance che ricorda tantissimo la Gena Rowlands di Una moglie, diretto dal marito John Cassavetes. Il che è a nostro avviso un elogio notevolissimo. Woody Allen dirige un melodramma potentissimo, scritto meravigliosamente e diretto con precisione. Alec Baldwin, Sally Hawkins e Michael Stuhlbarg vi partecipano con adesione e ottimi tempi di recitazione. Ma la scena è tutta di Cate, e giustamente. Blue Jasmine possiede un enorme spessore drammatico, feroce e sentito. Uno dei migliori in assoluto per Allen e la Blanchett. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Knight of Cups (2015)

Knight of Cups: Il trailer italiano del film - HD

Abbiamo selezionato questo film diretto da Terrence Malick per due motivi. Prima di tutto Knight of Cups possiede un fascino animista che riporta direttamente ai primi lavori del grande cineasta texano, in secondo luogo perché l’alchimia tra l'attrice e il mastodontico protagonista Christian Bale è davvero superba. Immagini magnifiche, che compongono una sinfonia prima di tutto emotiva di grande presa. Los Angeles come non la si vedeva da molto tempo, tentatrice eppure angelica. Film davvero molto bello nella sua scorrevolezza tutta personale. Da vedere e vivere. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Carol (2016)

Carol: Il trailer italiano del film - HD

Chiudiamo con il magnifico adattamento da Patricia Highsmith diretto da Todd Haynes. Ambientato negli anni ‘50 contraddittori e conservatori, Carol vede la Blanchett recitare insieme a un’altrettanto precisa Rooney Mara. Nel cast anche un eccellente Kyle Chandler. Melodramma su una storia d’amore impossibile eppure magnifica, sentita, a tratti commovente. Con un inizio molto emozionante e uno sviluppo narrativo che predilige il rapporto tra le due protagoniste. Svariate candidature all’Oscar tra cui quelle per la Blanchett come protagonista, per la Mara a supporto e alla sceneggiatura. Film di valore e di spessore. necessario. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.