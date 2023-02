Cinque film in streaming in salsa steampunk

News Cinema

Il celebre genere di fantascienza ha ispirato molti registi ed attori. Ecco i film in streaming che guardano allo steampunk in maniera più o meno esplicita.

Lo steampunk è quel genere di fantascienza che possiede un certo tipo di tecnologia futuristica ispirata all’estetica old-style dell’industria del XIX Secolo, quella incentrata sulle macchine a vapore. Esiste un cinema steampunk? Probabilmente non nel senso stretto del termine, tuttavia ci sono numerosi esempi di produzioni che in modi diversi vi ci sono avvicinati. I cinque film in streaming elencati qui sotto rappresentano tentativi più o meno riusciti in questo senso. Buona lettura.

Wild Wild West (1999)

Il baraccone western/sci-fi diretto da Barry Sonnenfeld e interpretato dal trio composto da Will Smith, Kevin Kline e Salma Hayek rappresenta ancora oggi il tentativo più esplicito di fare cinema steampunk. Il risultato è squilibrato, ma ciò non significa che Wild Wild West a tratti non diverta seriamente, trattandosi di un baraccone scatenato e ipertrofico. E poi Kenneth Branagh come villain meccanizzato è uno spasso gustosissimo. Non sappiamo se consigliarvi di vederlo, ma se lo fate di certo male non fa…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi (2004)

Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il malinconico ed elegantissimo film di Brad Silberling echeggia allo steampunk nell’ambientazione e in alcuni momenti di ottimo cinema. Un Jim Carrey in grande forma e un gruppo di attori a supporto solidissimi - tra cui Meryl Streep! - fanno di Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi un lungometraggio con un suo fascino potente, visivamente accurato, pieno di momenti di ottimo cinema. Anche introspettivo. Secondo noi molto sottovalutato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Hellboy (2004)

Il genio visionario di Guillermo del Toro elabora il comic-book di Mike Mignola inserendolo di diritto nei grandi affreschi fantastici del nostro tempo. Un Ron Perlman roccioso e motivato è l'enorme protagonista di Hellboy, divertentissimo action infernale costruito su scenografie magnifiche e un universo filmico intoccabile. Il secondo capitolo è anche più maestoso a livello estetico, ma noi preferiamo l’originale per la sua potenza espressiva più grezza e incontrollata. Uno spasso. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il castello errante di Howl (2004)

Il capolavoro di Hayao Miyazaki è una rivisitazione steampunk con un’anima dolcissima e personaggi complessi, profondi, di cui è impossibile non innamorarsi. Per noi Il castello errante di Howl è il vero capolavoro del grande autore nipponico, un condensato di cinema di altissima fattura con un cuore che batte fortissimo. Momenti che sciolgono il cuore, che ti fanno amare l’animazione anche in età adulta. Fu candidato all’Oscar per il miglior film d’animazione, avrebbe strameritato la statuetta. Disponibile su Apple Itunes, Netflix.

Sherlock Holmes (2009)

Sherlock Holmes: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

L’adattamento di Guy Ritchie possiede probabilmente la vera anima steampunk, in quanto propone non soltanto riferimenti precisi ma anche un certo tipo di atmosfera del genere, “sporca” ma estremamente vitale. Robert Downey Jr. e Jude Law si immergono in questo reboot di Sherlock Holmes con una voglia di divertirsi contagiosa, facendone un film spericolato e avvincente. Il sequel traballa maggiormente, ma tutto sommato si tratta di due film molto divertenti da gustare. Pop-corn movies con uno spirito guascone che non guasta mai. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.