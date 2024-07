Cinque film in streaming di Tom Hanks che meritano di essere "riscoperti"

News Cinema

Vi proponiamo alcuni film in streaming del grande attore americano che compie oggi 68 anni, nella speranza che possiate rivalutare dei titoli meno ricordati ma ugualmente valevoli.

Compie oggi 68 anni il grande Tom Hanks, l’attore che la storia del cinema contemporaneo ha incarnato al meglio lo spirito liberal dell’America cinematografica. Vincitore di due Premi Oscar consecutivi come miglior attore protagonista (Philadelphia, 1993, Forrest Gump, 1994), a nostro avviso “scippato” di una statuetta (Cast Away, 2000) e di numerose altre nomination, Hanks può vantare una serie di successi di critica e pubblico incredibile. Noi vogliamo però adoperare -i nostri cinque film in streaming per puntare l’attenzione di altrettante perle dimenticate della sua carriera. Sperando di incontrare il vostro consenso, o magari spingere a rivedere questi titoli e magari apprezzare maggiormente di quanto non lo siano stati a suo tempo. Buona lettura.

Cinque film in streaming di Tom Hanks che meritano di essere rivalutati

Era mio padre

La guerra di Charlie Wilson

Molto forte, incredibilmente vicino

Il ponte delle spie

Notizie dal mondo

Era mio padre (2002)

Era mio Padre: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il secondo film di Sam Mendes tratto da una granphic novel di culto vede Hanks criminale al servizio del boss Paul Newman che cerca vendetta dopo l’assassinio della moglie e del figlio. Visivamente potente, dal fascino autunnale, Era mio padre si avvale di un cast pazzesco che comprende anche Daniel Craig, Stanley Tucci, Jennifer Jason Leigh, Jude Law e molti altri. Ma le scene tra i due Titani del grande schermo sono quelli che rimangono impressi, a partire dalla straordinaria sequenza di resa dei conti tra i due. Il pubblico apprezzò, la critica storse abbastanza il naso. Il film conquistò svariate nomination all’Oscar e vinse per la fotografia postuma del genio Conrad H. Hall. Film che amiamo incondizionatamente. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

La guerra di Charlie Wilson (2007)

La guerra di Charlie Wilson: Trailer del film con Tom Hanks e Julia Roberts

Da una sceneggiatura briosa di Aaron Sorkin una commedia politica di Mike Nichols che racconta di come l’America sovvenzionò in segreto i combattenti afghani durante l’invasione russa. Hanks al meglio delle sue possibilità comiche viene affiancato da Philip Seymour Hoffman (nomination come non protagonista), Julia Roberts, Emily Blunt tra gli altri. La guerra di Charlie Wilson è un film coraggioso e iperbolico, che graffia quando deve e diverte con intelligenza assoluta. Se si pensa poi che è una storia vera, allora il gioco è fatto. Il pubblico non andò a vederlo, e questo ne decretò la scomparsa dai radar. Per noi è opera di almeno quattro personalità geniali che lavorano insieme. Spassoso e metaforico. Disponibile su Sky, Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Molto forte, incredibilmente vicino (2012)

Molto forte, incredibilmente vicino: Il trailer italiano del film con Tom Hanks e Sandra Bullock

Dal libro di Jonathan Safran Foer, un adattamento di Stephen Daldry di vibrante dolore in cui Hanks e Sandra Bullock si prestano in magnifici ruoli di contorno. Così come d’altronde Viola Davis, John Goodman e un Max von Sydow da inchino, che sfiora l’Oscar come non protagonista e lo avrebbe senza dubbio meritato. Molto forte, incredibilmente vicino è un melodramma di grande impatto, sincero e sentito, che conquista la candidatura all’oscar come miglior film ma non il consenso del grande pubblico, forse per il tema trattato ancora troppo doloroso. Quale film sul dramma dell’11 Settembre lo ha fatto d’altronde? Con molte scene che spezzano il cuore. Straziante. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

Il ponte delle spie (2015)

Il Ponte delle Spie: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Tra i tanti film in collaborazione con Steven Spielberg questo riflette maggiormente su un momento storico complesso e difficile da leggere come quello della Guerra Fredda. Sceneggiato dai fratelli Coen tra gli altri, Il ponte delle spie vede un Hanks depositario dei migliori valori americani duettare con un magnifico Mark Rylance, che vince l’Oscar come miglior non protagonista. Il film conquista le candidature per il miglior lungometraggio e la sceneggiatura, confermando la bontà di una storia e di una messa in scena di primissima qualità. Della coppia Spielberg-Hanks vengono ricordati maggiormente altri titoli, ma questo merita assolutamente. Importante. Nel cast anche Alan Alda e Amy Ryan. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Notizie dal mondo (2020)

Notizie dal mondo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Dopo il grande successo di Captain Phillips, Paul Greengrass e Tom Hanks tornano a lavorare insieme in un western atipico affossato dalla pandemia. Notizie dal mondo mette in scena il lato nascosto della frontiera, con i suoi sciacalli ma anche con persone decise a portare la civiltà negli avamposti più sperduti degli Stati Uniti allora in costruzione. Paesaggi magnifici, una desolazione esistenziale tangibile. un Hanks eroico al servizio di un film da comprendere oltre la confezione prodigiosa. Non il solito Greengrass, certo, ma comunque qualcosa di originale e affascinante. A noi piacque moltissimo, purtroppo l’assenza di pubblico dalle sale cinematografiche l’ha fatto passare quasi del tutto inosservato. Da rivalutare come western atipico. Notevole e sentito. Disponibile su Netflix.