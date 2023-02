Cinque film in streaming che parlano di dipendenza dall'alcol

News Cinema

Da Denzel Washington a Jeff Bridges, molti grandi attori hanno interpretato personaggi rovinati dall'alcolismo. Ecco i film in streaming che li raccontano.

La dipendenza da alcol è sempre stata - per il cinema americano in particolare fonte di ispirazione al fine di mettere in scena personaggi complessi, anime e psicologie lacerate capaci di regalarci emozioni forti. I cinque film in streaming che abbiamo selezionato per raccontare l’alcolismo sono indubbiamente titoli di valore, i quali affrontano il tema in maniera personale e almeno in un caso sorprendente. Buona lettura.

Cinque film in streaming sulla dipendenza da alcol

Giorni perduti

Via da Las Vegas

Crazy Heart

Flight

Un altro giro

Giorni perduti (1945)

Quando l’alcolismo non era ancora un tema sfruttato da Hollywood, Billy Wilder aprì la strada realizzando un film newyorkese che racconta il dramma umano di uno scrittore alle prese con la bottiglia, durante un fine settimana tutto per conto suo. Giorni perduti è come al solito nel cinema drammatico dell'autore un’opera capace a tratti di trascendere nell’horror. Ray Milland perfetto protagonista di un dramma oscuro, potente e straordinariamente diretto. Quattro Oscar: film, regia, attore protagonista e sceneggiatura. Ladies and gentlemen, Mr. Billy Wilder…Disponibile su Apple Itunes.

Via da Las Vegas (1995)

Mike Figgis mette in scena un dramma dentro le luci sfavillanti della città del vizio. Uno scrittore che ha scelto di annegare il proprio dolore di vivere nel bicchiere. Un Nicolas Cage al massimo delle sue potenzialità espressive e una Elizabeth Shue ancor più struggente fanno di Via da Las Vegas un film corrosivo, doloroso e appassionante. Cinema d’autore che esplora la finitezza dell’animo umano con la forza propositiva del mezzo-cinema. Titolo di culto, e Oscar come miglior attore protagonista. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Crazy Heart (2009)

Crazy Heart: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Un cantante country abituato alla solitudine, una donna che ritrova la speranza attraverso una storia d’amore rovinata dall'attaccamento dell'uomo alla bottiglia. Un Jeff Bridges da inchino a una Maggie Gyllenhaal da brividi sono magnetici protagonisti di Crazy Heart, dramma musicato diretto da uno Scott Cooper capace di abbracciare totalmente storia e figure in chiaroscuro. Cinema di personaggi, atmosfere, situazioni. Altro Oscar per l’attore protagonista, nomination anche cone attrice non protagonista. Grande sostanza. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Flight (2012)

Flight: Il trailer italiano del film con Denzel Washington

Dramma umano che parte con un prodigio di tensione e tecnica nell’incidente aereo e poi si sviluppa lavorando sulla psicologia distorta dei un grande Denzel Washington. Robert Zemeckis con Flight realizza il suo miglior film dai tempi di Cast Away, un dramma che vede nel cast anche uno strabiliante John Goodman e una Kelly Reilly intensa. Flight ti spiazza, ti avvolge dentro l’universo malato dei personaggi e ti cattura grazie a un finale da lacrimoni. Magnifico cameo di Melissa Leo. Nomination per Washington e la sceneggiatura. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video..

Un altro giro (2020)

Thomas Vinterberg mette in scena l'esperimento sociale, psicologico e umano di un gruppo di amici che decide di assumere una quantità controllata di alcol giornaliera per espandere le proprie esperienze, e liberarsi del peso psicologico di uno status spesso opprimente. Un Mads Mikkelsen monumentale è protagonista di Un altro giro, parabola umanissima e corrosiva, un film che si ribella a suo modo e spiazza, diverte finché non ti lascia a riflettere in profondità su quanto visto. Oscar come miglior film internazionale, nomination per regia e sceneggiatura. Anche quella come miglior attore ci sarebbe stata bene…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes.