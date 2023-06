Cinema Revolution: nelle sale aperte tutta l'estate si va al cinema con 3 euro e 50

News Cinema

Quest'anno il cinema non va in vacanza: dopo la Cinema in Festa (che replica a settembre), tutti i film italiani ed europei, anche in prima visione, in sala dal 16 giugno al 21 settembre, a 3 euro e 50. Presentata l'iniziativa del Ministero della Cultura, dei produttori, distributori ed esercenti, per allungare la stagione cinematografica.

Da anni in Italia si cerca di allungare la stagione cinematografica, tradizionalmente chiusa per ferie (con l'eccezione di qualche anteprima e delle arene estive), sull'esempio di altri paesi, in cui l'estate è una stagione buona anche per lanciare blockbuster e prime visioni. Dopo un primo tentativo nel 2019, la pandemia e la chiusura dei cinema ha rimandato tutti alla prima casella, ma adesso le cose stanno per cambiare grazie a Cinema Revolution, un'iniziativa presentata il 9 giugno alla Casa del Cinema (la prima tappa di una lunga campagna di comunicazione), con l'intervento dei fautori del progetto, il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, i rappresentanti dei produttori, degli esercenti e dei distributori, e il madrinaggio di Paola Minaccioni e Vittoria Puccini, che ci hanno tenuto a portare il loro sostegno. Ma in cosa consiste questa rivoluzione? Nel tentativo di (ri)educare il pubblico a tornare a vedere i film al cinema e non in casa (dove, come ha detto spiritosamente Minaccioni, i film non si vedono ma ci si rattrista e basta perchè manca la condivisione e in compenso abbondano le interruzioni e le rotture di scatole) e soprattutto di spingere le giovani generazioni a non vederli sul cellulare ma a riscoprire il gusto della sala. Molti lamentano che il prezzo del biglietto sia troppo alto per una famiglia? Sotto trovate la risposta.

Tutta l'estate al cinema con Cinema Revolution

L'11 giugno, domenica, come già si sapeva, tornano i tradizionali Cinema Days, che permettono per cinque giorni di vedere qualsiasi film, di qualsiasi nazionalità, in programmazione, al prezzo di 3 euro e 50. L'iniziativa si ripete da domenica 17 settembre a domenica 21. Ma non finisce qua, perché per dare maggior respiro a produzioni italiane ed europee di valore, dal 16 giugno al 21 settembre i film di questa nazionalità (non dunque quelli americani ed extraeuropei) costeranno al pubblico 3 euro e 50, anche nel caso di prime visioni, anche se il biglietto per gli esercenti il prezzo del biglietto sarà normale: il resto lo metterà il Ministero con i fondi previsti dalla Legge Cinema. Tantissimi, circa 80 (di cui metà italiani) i film che si vedranno, tra cui alcune commedie come ad esempio Un matrimonio mostruoso e Una commedia pericolosa, ma anche film d'autore e la possibilità per le produzioni minori ma di valore di restare al cinema più a lungo e dare tempo al passaparola di funzionare. Con la promessa che l'anno prossimo ci sarà più tempo per coinvolgere proprio tutti e arricchire l'offerta. Insomma, adesso non ci sono più scuse per non andare al cinema e riscoprire la comodità delle sale e l'offerta del cinema italiano ed europeo, che in alcuni casi è di altissimo livello. L'iniziativa verrà ampiamente pubblicizzata con spot nelle sale - tre quelli che abbiamo visto, incluso uno realizzato con gli attori ai David di Donatelli - e sui siti internet dedicati:

Cinema Revolution: i siti

All'iniziativa ha già aderito oltre il 95 per cento dei cinema italiani, per un totale di 3000 schermi, dove verranno proiettati tutti i film già usciti e molte anteprime di cinema italiano ed europeo. Ci sono già segnali di ripresa per la nostra arte preferita, col maggio di quest'anno che è il primo mese con valore positivo rispetto all'inizio della pandemia. Perché dunque interrompere questa bella tendenza? Per scoprire (l'elenco verrà aggiornato man mano) i film e le sale che li proietteranno nella vostra città, si può già andare su www.cinemarevolution.it. Per i 10 giorni, tra giugno e settembre, di riduzione, invece c'è www.cinemafesta.it. Perché i film vanno visti #soloalcinema, non dimentichiamolo, dove è tutta un'altra emozione.